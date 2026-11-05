Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT cho người dân

Hà Nội nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT ngoài mức hỗ trợ của TW, hướng tới giảm gánh nặng tài chính cho người dân, nhất là lao động tự do.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 26/10/2026 về triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định.

Theo kế hoạch, Hà Nội xác định mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và hiện đại. Việc nghiên cứu hỗ trợ bổ sung tiền đóng bảo hiểm được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận và duy trì tham gia các chính sách bảo hiểm.

Ảnh minh họa.

Để triển khai nhiệm vụ này, UBND Thành phố giao BHXH Thành phố theo dõi tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; tập trung tìm giải pháp tiếp cận những nhóm đối tượng chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng bị gián đoạn. Qua đó, cơ quan chức năng thúc đẩy phát triển người tham gia, đồng thời giải quyết nhanh chóng các chế độ liên quan.

Đáng chú ý, BHXH Thành phố được giao phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí nguồn lực thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Việc nghiên cứu hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm có ý nghĩa đối với nhóm lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức và những người có thu nhập không ổn định. Đây là những nhóm thường gặp khó khăn trong việc duy trì khoản đóng bảo hiểm định kỳ, nhất là khi thu nhập chịu ảnh hưởng bởi việc làm thời vụ hoặc biến động của thị trường lao động.

Đối với BHXH tự nguyện, việc giảm bớt gánh nặng tài chính thông qua chính sách hỗ trợ bổ sung có thể tạo thêm động lực để người dân tham gia, chủ động tích lũy cho giai đoạn hết tuổi lao động. Trong khi đó, với BHYT, cơ chế hỗ trợ bổ sung được kỳ vọng giúp người dân duy trì tham gia liên tục, hạn chế nguy cơ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh khi không may gặp vấn đề về sức khỏe.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính, Kế hoạch số 418/KH-UBND cũng đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật đầy đủ các nhóm đối tượng yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động phi chính thức, lao động di cư và người mất việc làm, mất sinh kế. UBND các xã, phường được giao lập danh sách, thường xuyên cập nhật các trường hợp mới phát sinh để kịp thời phát hiện những người đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận hoặc còn chậm thụ hưởng chính sách.

Một nhiệm vụ khác được Hà Nội chú trọng là xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của Thành phố, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu về bảo hiểm, y tế, giáo dục, thuế, việc làm. Việc ứng dụng dữ liệu số nhằm hỗ trợ quản lý chính xác đối tượng, xác định nhu cầu hỗ trợ, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp trong quá trình thực hiện chính sách.

Theo định hướng đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và được số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô. Thành phố cũng hướng tới mục tiêu 100% người yếu thế được lập hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối với dữ liệu dân cư; 100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ; 100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, cần lưu ý việc hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT hiện mới là nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch số 418/KH-UBND. Mức hỗ trợ cụ thể, nhóm đối tượng được thụ hưởng và thời điểm triển khai chưa được xác định. Những nội dung này sẽ được cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.