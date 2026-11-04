Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ các dòng xe máy trong tháng 10/2026 tăng 5,5%, trong khi ôtô giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Video: Trải nghiệm Honda ICON e: - xe máy dành cho học sinh.

Ngày 4/11, Honda Việt Nam (HVN) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2026 ở hai mảng xe máy và ôtô. Trong đó, xe máy Honda tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực với 198.366 xe được giao đến khách hàng, tăng 5,5% so với tháng 10/2025.

Lũy kế từ tháng 4 đến hết tháng 10/2026, doanh số xe máy của Honda Việt Nam đạt 1.271.454 chiếc, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả kinh doanh trong bảy tháng đầu năm tài chính 2027 của hãng, bắt đầu từ tháng 4/2026 và kết thúc vào tháng 3/2027.

Doanh số Honda Việt Nam tháng 10/2026 - xe máy tăng 5,5%, ôtô giảm 50%.

Bên cạnh hoạt động bán lẻ trong nước, Honda Việt Nam ghi nhận sản lượng xuất khẩu xe máy đạt 20.468 chiếc trong tháng 10.

Ở lĩnh vực ôtô, hãng bán ra 1.657 xe trong tháng 10/2026, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cộng dồn trong bảy tháng đầu năm tài chính 2027 đạt 11.991 xe, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy sự khác biệt trong diễn biến kinh doanh giữa hai mảng sản phẩm của Honda Việt Nam. Trong khi doanh số xe máy duy trì mức tăng trưởng so với năm trước, mảng ôtô ghi nhận lượng tiêu thụ thấp hơn cùng kỳ.