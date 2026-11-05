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[GALLERY] Hiện trường vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong

Xã hội

[GALLERY] Hiện trường vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội, khiến một người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Thiên Anh
Khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu nhà học tạm, công trình một tầng nằm trong khuôn viên nhà trường. Ngọn lửa bùng phát, kèm theo khói đen bốc cao, khiến tình hình tại hiện trường trở nên phức tạp. Sự việc thu hút sự chú ý của người dân khu vực và gây lo lắng cho phụ huynh có con em đang theo học tại trường.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu nhà học tạm, công trình một tầng nằm trong khuôn viên nhà trường. Ngọn lửa bùng phát, kèm theo khói đen bốc cao, khiến tình hình tại hiện trường trở nên phức tạp. Sự việc thu hút sự chú ý của người dân khu vực và gây lo lắng cho phụ huynh có con em đang theo học tại trường.
Trước diễn biến của vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý. Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được huy động phối hợp, hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trước diễn biến của vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý. Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được huy động phối hợp, hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người bên trong khu vực nguy hiểm. Học sinh tại các khu nhà học được hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người bên trong khu vực nguy hiểm. Học sinh tại các khu nhà học được hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.
Với sự phối hợp của các lực lượng, đến khoảng 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến khoảng 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công tác tìm kiếm, rà soát tại khu vực xảy ra cháy tiếp tục được triển khai để bảo đảm không còn người mắc kẹt bên trong công trình.
Với sự phối hợp của các lực lượng, đến khoảng 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến khoảng 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công tác tìm kiếm, rà soát tại khu vực xảy ra cháy tiếp tục được triển khai để bảo đảm không còn người mắc kẹt bên trong công trình.
Tuy nhiên, hậu quả của vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khi lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế. Thông tin về danh tính và đặc điểm cụ thể của người tử vong chưa được công bố trong những thông tin ban đầu.
Tuy nhiên, hậu quả của vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khi lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế. Thông tin về danh tính và đặc điểm cụ thể của người tử vong chưa được công bố trong những thông tin ban đầu.
Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức. Các thông tin liên quan đến thời điểm phát sinh đám cháy, nguồn gây cháy cũng như điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu nhà học tạm cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.
Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức. Các thông tin liên quan đến thời điểm phát sinh đám cháy, nguồn gây cháy cũng như điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu nhà học tạm cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.
Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với những công trình, khu nhà học tạm được đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn và phương án sơ tán học sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế hậu quả khi sự cố xảy ra.
Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với những công trình, khu nhà học tạm được đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn và phương án sơ tán học sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế hậu quả khi sự cố xảy ra.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và những vấn đề liên quan.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và những vấn đề liên quan.
Chiều 5/11, một số người dân đến khu vực gần cổng trường theo dõi sự việc
Chiều 5/11, một số người dân đến khu vực gần cổng trường theo dõi sự việc
Thiên Anh
#cháy trường học #Trường THCS Kim Liên #cháy ở Hà Nội #vụ cháy Kim Liên #phòng cháy chữa cháy #một người tử vong

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