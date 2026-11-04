Ngã xe đơn giản, chàng trai không ngờ sốc mất máu vì vỡ gan, động mạch thận

Một cú ngã xe máy tưởng chừng đơn giản khiến người bệnh 23 tuổi bị vỡ gan độ IV, tổn thương động mạch thận phải, rơi vào sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong cao.

Nhờ phối hợp liên chuyên khoa, can thiệp mạch cấp cứu và hồi sức tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã kiểm soát tình trạng chảy máu, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch mà không cần phẫu thuật mở.

Đau bụng dữ dội, phát hiện tổn thương nhiều tạng

Người bệnh đi xe máy tự ngã, đập mạnh vùng bụng vào chậu cây ven đường. Sau tai nạn, người bệnh vẫn tỉnh nhưng xuất hiện đau đầu, buồn nôn và đau bụng dữ dội. Sau sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Tại bệnh viện, người bệnh đau bụng nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt, biểu hiện mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não, ngực và bụng có tiêm thuốc cản quang để đánh giá tổn thương.

Hình ảnh phim chụp CT cho thấy vỡ gan độ IV - Ảnh BVCC

Kết quả CT bụng xác định người bệnh vỡ gan độ IV, có dấu hiệu chảy máu, đồng thời tổn thương động mạch thận phải gây chảy máu và nhồi máu thận ở phía sau đoạn tổn thương. Người bệnh được chẩn đoán sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan độ IV và tổn thương động mạch thận phải.

Trước nguy cơ tử vong do mất máu cấp, các chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Ngoại Thận – Tiết niệu và Điện quang can thiệp nhanh chóng hội chẩn. Ê-kíp thống nhất ưu tiên can thiệp mạch cấp cứu để kiểm soát nguồn chảy máu, hạn chế xâm lấn và bảo tồn tối đa các tạng bị tổn thương. Phẫu thuật mở vẫn được chuẩn bị sẵn nếu can thiệp không hiệu quả.

Song song, 1.400 ml khối hồng cầu được huy động truyền cấp cứu nhằm bù lượng máu mất.

Ê - kíp can thiệp cho người bệnh - Ảnh BVCC

Can thiệp mạch xử trí đồng thời tổn thương gan và thận

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp sử dụng coil để bít nhánh động mạch gan phải, kiểm soát điểm chảy máu. Với tổn thương động mạch thận phải, sau khi hút huyết khối, các bác sĩ phát hiện thành động mạch bị vỡ, rách và chảy máu. Trước tình huống phức tạp, ê-kíp linh hoạt chuyển sang sử dụng bít dù để cầm máu triệt để.

TS.BS Trần Quang Lục, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết đây là ca can thiệp mạch rất phức tạp do người bệnh đồng thời tổn thương nhiều tạng. Việc xử trí đòi hỏi chính xác, linh hoạt và quyết đoán trong từng thao tác.

Theo TS.BS Trần Quang Lục, bít coil nhánh động mạch gan phải giúp cầm máu nhanh tại điểm chảy máu hoạt động; chủ động chuyển sang bít dù khi phát hiện thành động mạch thận bị vỡ giúp kiểm soát triệt để tình trạng chảy máu, bảo tồn tối đa chức năng tạng mà không cần phẫu thuật mở.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Hồi sức tích cực, hồi phục sau 20 ngày

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, truyền bổ sung 500 ml khối hồng cầu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau 6 giờ, CT ổ bụng có tiêm thuốc cho thấy không còn điểm chảy máu hoạt động. Tuy nhiên, lượng máu tích tụ trong ổ bụng gây chướng bụng, đau tức nghiêm trọng. Các bác sĩ tiến hành chọc dẫn lưu khoảng 1 lít máu đọng. Sau 2 ngày, tình trạng chướng bụng cải thiện rõ, người bệnh được rút ống dẫn lưu an toàn.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc nhấn mạnh, ở những trường hợp chấn thương nặng gây sốc mất máu, kiểm soát chảy máu là yếu tố đặc biệt quan trọng. Sau can thiệp, người bệnh vẫn cần được theo dõi sát huyết động, diễn biến tổn thương các tạng, nguy cơ chảy máu tái phát và biến chứng. Hồi sức kịp thời, đánh giá liên tục và phối hợp chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Sau 20 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, người bệnh ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, tim phổi tốt, bụng mềm, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Ca bệnh cho thấy vai trò của đánh giá chính xác tổn thương, lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp và phối hợp liên chuyên khoa trong cấp cứu chấn thương nặng.

Người bệnh bình phục sau 20 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cảnh báo, với những trường hợp chấn thương bụng kín, biểu hiện ban đầu không nhất thiết phản ánh đầy đủ mức độ tổn thương bên trong. Đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt sau tai nạn là những dấu hiệu cần được cấp cứu, đánh giá kịp thời, tránh bỏ lỡ thời gian xử trí tổn thương nguy hiểm.

Triệu chứng chấn thương bụng kín sau tai nạn Chấn thương bụng kín còn có tên gọi khác là chạm thương bụng. Triệu chứng chấn thương bụng kín thường là hiện tượng đau khu trú tại vùng bị chấn thương hoặc đau khắp bụng tùy theo tình trạng cũng như tính chất tổn thương. Bệnh nhân sẽ có một số biểu hiện chấn thương bụng kín như: Đau bụng: đây là triệu chứng phổ biến và rõ rệt nhất, đặc biệt đau ở vị trí bị thương tổn trực tiếp. Nôn mửa: tùy theo mức độ tổn thương mà bệnh nhân có thể nôn khan hoặc nôn ra máu. Tiểu tiện: bệnh nhân có thể đái ra máu hoặc nước tiểu trong tùy theo tình trạng.

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