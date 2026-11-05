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Xã hội

Thịt lợn bở, nhũn tại trường mầm non ở Hà Nội chờ kết quả kiểm nghiệm

Phụ huynh lo ngại khi phát hiện thịt lợn bở, nhũn tại Trường Mầm non Phương Liệt. Mẫu thịt đã được niêm phong, dự kiến có kết quả kiểm nghiệm ngày 16/11.

Bình Nguyên

Theo phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội), ngày 4/11 trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm, lực lượng giám sát đã phát hiện lô thịt lợn có biểu hiện mềm nhũn, bở và nát khi ấn mạnh.

Tình trạng này khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng thực phẩm được sử dụng để chế biến trong bữa ăn bán trú của trẻ. Vì lo lắng, trưa nay (ngày 5/11), một số phụ huynh đã tới trường để đón con về.

Liên quan đến sự việc, bà Tưởng Minh Hường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi phát hiện thực phẩm không đảm bảo độ đàn hồi vào ngày 5/11, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị cung cấp thu hồi và thay thế bằng lô hàng mới dưới sự chứng kiến của phụ huynh.

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Một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Ảnh chụp màn hình/nguồn Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ nhà trường, UBND phường Phương Liệt đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan để thống nhất phương án xử lý.

Theo thông tin từ UBND phường, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150g mẫu thịt để gửi kiểm nghiệm chuyên sâu. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ có vào ngày 16/11.

Hiện, nguyên nhân khiến thịt lợn có biểu hiện bở, nhũn bất thường và chất lượng thực tế của lô thực phẩm đang chờ kết quả kiểm nghiệm làm rõ.

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#thịt lợn bất thường #Trường Mầm non Phương Liệt #thực phẩm trường học #kiểm nghiệm thịt lợn #an toàn thực phẩm #bữa ăn bán trú

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Những vụ tuồn rau bẩn, thịt thối vào trường học đầu độc học sinh

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ thực phẩm bẩn ngang nhiên được tuồn vào trường học gây bức xúc trong xã hội, khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Công ty Hải Hương cung cấp thực phẩm cho khoảng 30 trường học tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, hợp đồng mua hàng với 1 công ty uy tín nhưng thực tế, công ty này lại ra chợ đầu mối nhập thực phẩm khiến phụ huynh học sinh và dư luận lo lắng về chất lượng thực phẩm.

Mời quý vị xem video: Nghi vấn công ty Hải Hương tuồn rau “bẩn” vào trường học tại Quảng Ninh

Bà Phạm Thị Minh Huyền, Trưởng phòng Y tế TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh nói: “Nếu việc đó có thật, Phòng Y tế trực tiếp tham mưu đến UBND thành phố để đưa ra phương án kiểm tra đối với đơn vị này.

Từ khi nhận được phản ánh của PV về việc Công ty Hải Hương nhập rau tại chợ đầu mối, Phòng Y tế đã báo cáo trực tiếp đến lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh; Yêu cầu Hải Hương xuất trình lại một lần nữa hồ sơ pháp lý, để rà soát lại xem sai phạm.

Ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sau khi PV phản ánh, Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin và sẽ kiểm tra, xác minh thông tin."

Bà Đinh Thị Chí Quỳnh, hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Tây, một trong những trường ký kết hợp đồng nhận thực phẩm tươi sống của Công ty Hải Hương (từ năm 2016) cho rằng việc giám sát Hải Hương không có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra mà chỉ quan sát bằng mắt thường.

“Nếu đơn vị này nhập nguồn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, trường Mầm non Cẩm Tây sẵn sàng đổi đối tác cung cấp ngay. Suốt thời gian qua, trường chúng tôi luôn luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc vấn đề vệ sinh ATTP với các bé. Vì vậy, việc Công ty Hải Hương nhập rau không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi mong sớm được làm rõ để chúng tôi yên tâm”, bà Quỳnh lo lắng.

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