Phẫn nộ cảnh cụ bà tai biến bị người giúp việc “nặng tay”

Nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú cùng xã) để làm rõ hành vi livestream chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào tối 15/5, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.