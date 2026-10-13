Phú Thọ: 15 người bị lừa hơn 2,4 tỉ đồng qua thủ đoạn gửi tiền hộ hợp tác xã

Lợi dụng việc từng làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp, Hoàng Thị Vui nhận tiền gửi để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của 15 người dân.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Vui (68 tuổi, trú xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Hoàng Thị Vui (áo xanh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do từng làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Vui lợi dụng sự tin tưởng của người dân, đưa ra thông tin hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi để nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ vào đơn vị này.

Tuy nhiên, từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân.

Mặc dù biết rõ việc này, Vui vẫn đưa thông tin gian dối khiến nhiều người tin tưởng giao tiền. Từ năm 2024 đến tháng 3-2026, người phụ nữ này bị xác định đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân tại xã Thượng Long, với tổng số tiền 2.412.800.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi thực hiện các giao dịch tài chính, không giao tiền cho cá nhân để gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp. Người dân nên trực tiếp giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị có chức năng; đồng thời lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

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