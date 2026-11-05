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Xã hội

Bắc Ninh khởi tố hai đối tượng trốn thuế thông qua hạch toán khống chi phí

Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố hai bị can trốn thuế do hạch toán khống chi phí tại Công ty TNHH MH 163, gây thất thoát ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Bảo Ngân

Ngày 5/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 02 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) và Ngô Thị Lưu (SN 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, TP Bắc Ninh).

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Hai bị can tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo Ngô Thị Lưu nâng khống khoản chi phí của Công ty TNHH MH 163 nhằm mục đích giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Để thực hiện, Ngô Thị Lưu đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch, hạch toán khống tiền lương không có thật của người lao động, khống khoản chi phí thuê xe không có thật để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; từ đó nhằm làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng và Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#Công an TP Bắc Ninh #Công ty TNHH MH 163

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