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Xã hội

Cháy khu nhà tạm Trường THCS Kim Liên, học sinh được sơ tán

Đám cháy bùng phát trưa 5/11 tại khu nhà tạm của Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội. Nhà trường sơ tán học sinh, nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Bình Nguyên

Khoảng trưa ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm nằm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội

Lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội tại hiện trường. Ảnh nguồn QĐND

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội tại hiện trường. Ảnh nguồn QĐND

Theo tìm hiểu, Trường THCS Kim Liên đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm. Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khói đen bốc lên từ khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên. Ảnh daidoanket.vn

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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