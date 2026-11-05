Siết chuẩn đào tạo giáo viên, yêu cầu tối thiểu 125 tín chỉ

Chương trình sư phạm phải tích hợp AI, có ít nhất 125 tín chỉ và tăng cường thực tập tại trường học; cơ sở đào tạo có 24 tháng để cập nhật chương trình cũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT quy định Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Đào tạo giáo viên. Việc ban hành Chuẩn nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ và Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chuẩn hóa đầu ra và gắn kết quá trình đào tạo với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Điểm nổi bật nhất trong quy định mới là yêu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả AI tạo sinh, xuyên suốt chương trình đào tạo gắn liền với thực hành sư phạm số. Sinh viên sư phạm sẽ được rèn luyện kỹ năng chọn lựa, ứng dụng và kiểm chứng kết quả từ AI để xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và đánh giá người học, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về đạo đức, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phải rà soát, đưa yêu cầu về năng lực số vào chuẩn đầu ra và công khai minh bạch dựa trên Khung năng lực số dành cho người học của Bộ.

Sinh viên trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Ảnh Nhà trường/Nguồn VOV

Về chuẩn đầu ra và ngoại ngữ, sinh viên sư phạm tốt nghiệp bắt buộc đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; riêng sinh viên ngành Sư phạm Ngoại ngữ phải đạt từ bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ. Mọi tiêu chí về phẩm chất, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ phải được cụ thể hóa thành các chỉ báo có thể đo lường, quan sát được nhằm hướng tới khả năng làm việc độc lập, sáng tạo của người học trong thực tiễn.

Bộ GD&ĐT cũng siết chặt quy định về chất lượng và khối lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Theo đó, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% khối lượng kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và chuyên sâu. Đối với phần nghiệp vụ sư phạm, tối thiểu 50% giảng viên giảng dạy trực tiếp phải sở hữu trình độ tiến sĩ đúng chuyên môn. Mỗi chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 tiến sĩ với tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý hoặc giảng dạy đại học chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng chương trình, cùng đội ngũ tối thiểu 5 tiến sĩ cơ hữu hoặc đồng cơ hữu chủ trì giảng dạy (trong đó có ít nhất 2 tiến sĩ ngành Khoa học giáo dục), và số lượng này phải nâng lên tối thiểu 7 tiến sĩ sau 3 năm kể từ ngày ban hành Chuẩn.

Về cấu trúc đào tạo, chương trình kéo dài 4 năm với tối thiểu 125 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh). Trong đó, khối nghiệp vụ sư phạm chiếm ít nhất 30 tín chỉ, riêng phần thực hành, thực tập sư phạm chiếm tối thiểu 12 tín chỉ (với ít nhất 8 tín chỉ thực tế tại các trường phổ thông hoặc cơ sở giáo dục). Lộ trình thực hành được thiết kế bài bản từ trải nghiệm môi trường giáo dục, tập dạy trên lớp học và môi trường số đến thực tập toàn diện.

Quyết định có hiệu lực áp dụng ngay đối với các chương trình đào tạo ban hành mới. Các chương trình đã ban hành trước đó sẽ có thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực để hoàn thành rà soát, cập nhật và điều chỉnh đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn mới này.