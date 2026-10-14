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Xã hội

Nguyên Chủ tịch xã và công chức địa chính bán hơn 1.000m2 đất công trái phép

Hai cựu cán bộ xã ở tỉnh Hòa Bình (cũ) nay là Phú Thọ bị khởi tố do tự ý bán hơn 1.100 m² đất thuộc tài sản công với số tiền hơn 545 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Bạch Chí Điển (66 tuổi), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) và Hoàng Mạnh Dũng (47 tuổi), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn, về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan điều tra công bố Quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2013-2018, Điển và Dũng bị cáo buộc đã vượt quá quyền hạn được giao, tự ý chuyển nhượng đất thuộc các công trình công cộng và trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân, không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, hai người bị cáo buộc đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2 m² đất thuộc các khu đất có trụ sở Chi cục Thuế huyện, trường mầm non, trạm y tế xã và các công trình liên quan cho bốn hộ dân sinh sống xung quanh, thu tổng cộng 545,86 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được không được nộp vào ngân sách nhà nước mà được giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định việc bán đất trái thẩm quyền gây thiệt hại 545,86 triệu đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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