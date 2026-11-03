Án mạng đau lòng từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Đinh Quang Tr. ( SN: 1973, TP Huế) đã dùng dao đâm anh trai mình tử vong tại chỗ.

Ngày 3/11, thông tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 02/11, ông Đinh Tiến D. (SN 1967, trú tại số nhà 31/59 đường An Dương Vương, phường An Cựu) và em ruột là ông Đinh Quang Tr. (SN 1973, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 ngôi nhà.

Gia đình chuẩn bị tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Sau đó, ông D. xuống tầng 1 của căn nhà để lấy nước đá thì ông Tr. đi theo rồi vào nhà bếp lấy một cây dao mới mua rồi đâm ông D., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường An Cựu nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng gây án, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố cùng Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp điều tra.

Được biết, cả nạn nhân và đối tượng sau khi ly hôn thì về sống chung một nhà. Căn nhà này là do bố mẹ của hai người để lại cho con cái.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.