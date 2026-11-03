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Quân sự - Thế giới

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

Cố vấn của Tổng thống UAE cho biết nước này hy vọng có thể đạt được bước đột phá ngoại giao để ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự mới giữa Mỹ và Iran.

An An (Theo AP)

Ông Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngày 1/11 cho biết UAE hy vọng có thể đạt được bước đột phá ngoại giao trong tiến trình hòa giải do Qatar dẫn đầu nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự mới giữa Mỹ và Iran.

Nỗi lo leo thang căng thẳng phủ bóng lên Đối thoại Manama

"Cuộc xung đột Mỹ - Iran, bắt đầu bùng phát vào ngày 28/2, đã biến năm nay thành một năm bước ngoặt đối với khu vực và thế giới", cố vấn của Tổng thống UAE phát biểu tại Đối thoại Manama, một diễn đàn an ninh thường niên do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức tại Bahrain.

Nguy cơ leo thang căng thẳng đã phủ bóng lên diễn đàn an ninh kéo dài 3 ngày tại thủ đô Manama của Bahrain.

"Chúng tôi thực sự không muốn chứng kiến ​​một vòng đối đầu nào khác trong khu vực”, ông Gargash nhấn mạnh.

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Hình ảnh vệ tinh này do Airbus cung cấp cho thấy một cơ sở bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út vào ngày 1/5/2026. Ảnh: Airbus DS 2026/AP.

Theo ông Gargash, cuộc khủng hoảng hiện nay đòi hỏi "sự khôn ngoan, với các công cụ chính trị là công cụ chính của chúng ta, và sự hiểu biết rằng các giải pháp quân sự sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình hiện nay và sẽ không thực sự mang lại bất kỳ lối thoát nhanh chóng nào”.

Cố vấn của Tổng thống UAE thừa nhận rằng "các quy tắc logic" cho thấy lập trường của Mỹ và Iran còn khác biệt nhau.

“Nếu những bất đồng này không được giải quyết, chúng ta phải lo lắng về điều tồi tệ nhất”, ông Gargash nói tiếp, nhấn mạnh rằng việc phải hứng chịu vòng đối đầu mới không mang lại lợi ích cho khu vực hay Iran.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty phát biểu tại cuộc họp rằng: "Vòng leo thang thứ hai sẽ nguy hiểm hơn, tàn phá hơn và sẽ chẳng dẫn đến đâu cả".

Theo IISS, trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, UAE từng phải đối mặt với các cuộc tấn công trên không từ Iran, với hơn 3.000 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhắm vào các sân bay, cơ sở quân sự và dầu mỏ, nhưng hầu hết các cuộc tấn công này đều bị đánh chặn.

IISS cho biết, vào thời điểm căng thẳng nhất của cuộc chiến, Iran đã phóng 500 máy bay không người lái và gần 200 tên lửa đạn đạo về phía Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Được biết, các quốc gia vùng Vịnh đã phải chi hàng tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ của họ.

Bahrain hoan nghênh nỗ lực nhằm giảm căng thẳng

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết Bahrain hoan nghênh “mọi nỗ lực nhằm giảm căng thẳng, ngăn chặn leo thang, và tạo cơ hội đối thoại”.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cuộc tham vấn với các nhà trung gian hòa giải vẫn đang diễn ra trong nỗ lực ngoại giao nhằm tránh quay trở lại cuộc chiến toàn diện.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Vahid Salemi.﻿

Trong một cuộc phỏng vấn được chia sẻ trên kênh Telegram của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi cho biết Iran hy vọng Mỹ sẽ chọn “con đường ngoại giao thay vì các con đường khác”. Ông nói Iran sẵn sàng cho cả khả năng phòng thủ và ngoại giao, tùy thuộc vào “sự lý trí” của Washington.

Hôm 31/10, ông Araghchi thông báo các nhà đàm phán Iran đang ở Qatar để thảo luận về một đề xuất có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện.

Ông cho biết thêm, hiện không có cuộc đàm phán trực tiếp nào được tiến hành với Mỹ và kết quả cuối cùng phụ thuộc vào câu trả lời mà Mỹ đưa ra cho "các điều kiện của Iran".

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Mohsen Rezaei, cho biết Iran đang chờ đợi phản ứng mới nhất từ ​​phía Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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