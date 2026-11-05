Rận ký sinh trên lông mi người phụ nữ ở Nghệ An

Do bị ngứa mí mắt kéo dài, người phụ nữ ở Nghệ An đi khám thì phát hiện rận và trứng rận bám quanh chân lông mi.

Ngày 5/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ Phòng khám Mắt vừa phát hiện một trường hợp rận ký sinh trên lông mi ở bệnh nhân nữ.

Trước đó, người bệnh đến khám với biểu hiện ngứa mi mắt kéo dài, đặc biệt tình trạng ngứa trở nên dữ dội trong tuần gần đây. Qua thăm khám bằng kính hiển vi đèn khe, bác sĩ phát hiện rận trưởng thành và trứng rận bám quanh chân lông mi.

Được biết, đây là tình trạng rận mu (Pthirus pubis) ký sinh tại vùng lông mi, còn gọi là bệnh rận mi mắt. Loại ký sinh trùng này thường sống ở vùng lông mu nhưng cũng có thể ký sinh tại lông nách, râu và lông mi.

Rận ký sinh trên lông mi ở bệnh nhân nữ. Ảnh: BVCC

Khi ký sinh tại lông mi, rận có thể gây ngứa dữ dội, đỏ và phù nề mi mắt, viêm bờ mi, viêm kết mạc. Trường hợp nặng hoặc kéo dài có thể gây tổn thương giác mạc, nhất là khi người bệnh thường xuyên dụi mắt.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý nhổ lông mi, dùng nhíp gắp rận hoặc bôi thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Mắt vì có thể gây tổn thương bờ mi, giác mạc và nhiễm khuẩn thứ phát.

Để phòng bệnh, cần giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, quần áo, chăn ga gối. Khi có biểu hiện ngứa mi kéo dài, đỏ mắt hoặc phát hiện rận, trứng rận bám ở chân lông mi, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời.