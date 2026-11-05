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Xã hội

Giáo viên bị hạ hạng có thể được bổ nhiệm lại và truy lĩnh tiền lương

Quy định mới bỏ căn cứ cơ cấu hạng khi chuyển xếp, giúp giáo viên bị hạ hạng trở lại đúng chức danh và nhận đủ phần lương, phụ cấp còn thiếu.

Bình Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 5/11 công bố thông tư 93 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 31 về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Nhằm giải quyết dứt điểm những bất cập, vướng mắc kéo dài trong công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho giáo viên các cấp.

Động thái này không chỉ bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật mà còn bảo vệ trực tiếp quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo trên phạm vi cả nước.

Tháo gỡ vướng mắc trường hợp bổ nhiệm lại hạng, xếp lại lương

Một trong những điểm quan trọng của Thông tư 93 là việc làm rõ đối tượng và phương án xử lý đối với các giáo viên từng được bổ nhiệm ngay vào hạng cao trong giai đoạn từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021 nhưng chưa trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo quy định.

Quy định mới bỏ căn cứ cơ cấu hạng khi chuyển xếp, giúp giáo viên bị hạ hạng trở lại đúng chức danh và nhận đủ phần lương,. Ảnh moet.gov.vn

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Bộ GD&ĐT đưa ra hai phương án thực hiện chi tiết với đầy đủ điều kiện và nguyên tắc áp dụng cụ thể. Quy định mới giúp khắc phục những bất cập do yếu tố lịch sử để lại, tạo sự bình đẳng về chế độ giữa các giáo viên được tuyển dụng ở từng thời điểm khác nhau.

Không còn lo vướng cơ cấu hạng, giáo viên được trả lại đúng hạng

Thông tư 93 khẳng định việc chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Quy định này chấm dứt tình trạng một số địa phương tự ý áp dụng cơ cấu thăng hạng để ép giáo viên xuống hạng thấp hơn.

Đặc biệt, những nhà giáo trước đây bị hạ hạng do vướng cơ cấu sẽ được bổ nhiệm lại đúng hạng cũ, đồng thời được truy lĩnh toàn bộ tiền lương và phụ cấp chênh lệch phát sinh trong thời gian qua.

Bên cạnh việc giữ nguyên chuẩn trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II nhằm duy trì tính ổn định từ năm 2015 và nâng cao chất lượng đội ngũ, Thông tư 93 cũng bổ sung cơ chế bảo vệ cho nhóm giáo viên được tuyển dụng trước ngày 09/4/2026. Các trường hợp đã đủ điều kiện nhưng chưa kịp bổ nhiệm sẽ được chuyển xếp sang hạng tương ứng mà không bị khống chế bởi chỉ tiêu cơ cấu. Đây là tiền đề quan trọng giúp các thầy cô sẵn sàng chuyển sang hệ thống bậc nghề nghiệp mới theo quy định về vị trí việc làm của Chính phủ.

Để các chính sách mới sớm đi vào cuộc sống, Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn bộ công tác bổ nhiệm lại và xếp lương theo Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Các cơ quan quản lý giáo dục địa phương cùng các nhà trường đang gấp rút rà soát danh sách, lên phương án chi tiết nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa và đúng quy định cho đội ngũ giáo viên.

Mời độc giả xem video Bộc lộ nhiều bất cập với kỳ thi 2 trong 1
#Thông tư 93 #giáo viên #bổ nhiệm lại #xếp hạng giáo viên #truy lĩnh lương #Bộ GD&ĐT

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