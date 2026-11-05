Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên cả nước

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với 406 hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao...

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 5/11/2026, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình giới thiệu tới công chúng. Trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Buổi họp báo thông tin về hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các địa phương tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa; biểu dương và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Một số bộ, ngành đã ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác, trong đó có Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân Việt Nam.

Ra mắt bản đồ số Văn hóa Việt Nam, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật

Một trong những hoạt động đáng chú ý là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, giúp người dân và du khách tìm hiểu, khám phá, kết nối với đời sống văn hóa trên cả nước.

Nhiều điểm hẹn văn hóa trên cả nước được chia sẻ tại buổi họp báo.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” được triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Chương trình khuyến khích cộng đồng sáng tạo âm nhạc, giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc và thế hệ. Người tham gia có thể chia sẻ video về những giai điệu gắn với cuộc sống hoặc sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 175 triệu đồng; các tác phẩm dự kiến được công diễn ngày 24/11.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22–24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được tổ chức nhằm đưa tác phẩm điện ảnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách có thể theo dõi hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 20h ngày 24/11, do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả với màn trình diễn pháo hoa.

Tại thành phố Huế, từ ngày 22 đến 24/11, nhiều hoạt động được tổ chức với các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22–23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại nhiều địa phương khác, các hoạt động cũng được chuẩn bị với màu sắc văn hóa đặc trưng. Lạng Sơn dự kiến trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Đà Nẵng xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Cà Mau tổ chức các hoạt động gắn với đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer; Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản.

Tại khu vực Nam Bộ, An Giang dự kiến phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương. Cần Thơ chuẩn bị công diễn “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11, cùng các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long dự kiến tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Lễ hội Ok Om Bok.

Một trong những sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra lúc 9h ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ngày 24/11/1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Ban tổ chức hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng văn hóa.