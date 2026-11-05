Cúm mùa bước vào cao điểm, số ca nhập viện vì biến chứng gia tăng

Nhiều bệnh viện ghi nhận số ca cúm A tăng mạnh, trong đó trẻ em và người cao tuổi có bệnh nền đối mặt nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp.

Số ca mắc cúm trên cả nước đang gia tăng nhanh chóng, nhiều trường hợp dương tính diễn tiến nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Trong một tháng qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) tiếp nhận khoảng 800 lượt trẻ đến khám, trong đó có 185 trường hợp xét nghiệm dương tính với cúm A phải nhập viện điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh), số người đến thăm khám và điều trị do có triệu chứng nghi ngờ hoặc được xác định mắc cúm A cũng đang gia tăng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, số ca viêm đường hô hấp cấp, cúm và viêm phổi đã tăng gấp đôi so với trước đây, lượng bệnh nhân nhập viện vì suy hô hấp cũng gia tăng tương tự. Đặc biệt, chiếm tỷ trọng lớn là người trên 60 tuổi, có bệnh nền như hen suyễn, viêm phế quản, tăng huyết áp, tiểu đường.

Lý giải cho thực trạng gia tăng của bệnh cúm mùa với nhiều ca biến chứng bệnh nặng hiện nay, BS Trương Hữu Khanh – Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhiễm TP.HCM cho biết đỉnh dịch cúm tại Việt Nam thường rơi vào khoảng tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 hằng năm, tức hiện tại mùa cúm Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu cao điểm, thời gian sắp tới dự báo diễn biến của bệnh cúm tại nước ta sẽ khó lường hơn nữa.

Thời tiết cũng đóng vai trò quyết định đến mức độ bùng phát của dịch bệnh. Năm nay, đợt lạnh sâu và kéo dài tạo môi trường thuận lợi cho virus cúm tồn tại lâu hơn ngoài không khí và trên các bề mặt, làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm. Đồng thời, trong điều kiện lạnh, sức đề kháng của cơ thể dễ suy giảm nếu không được bảo vệ cẩn thận, đặc biệt trong bối cảnh hệ miễn dịch của nhiều người đã suy yếu sau đại dịch COVID-19, khiến người dân dễ mắc cúm hơn.

Ngoài ra, các yếu tố đặc trưng của mùa Đông như thiếu ánh nắng mặt trời càng làm trầm trọng thêm tình hình bệnh cúm tại nước ta. Sự suy giảm vitamin D trong mùa này có thể khiến hệ miễn dịch yếu hơn, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh. Chưa kể, vắc xin cúm từ năm trước có thể đã giảm tác dụng và tỷ lệ tiêm chủng giảm trong thời gian qua, khiến nhiều người mất đi sự bảo vệ cần thiết trước virus cúm của mùa cúm năm nay.

Người lớn tuổi, người có bệnh nền là đối tượng dễ gặp diễn tiến nặng, biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm. Ảnh VNVC

Người mắc cúm A thường có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Phần lớn trường hợp có thể hồi phục sau vài ngày, tuy nhiên bệnh cũng có nguy cơ gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ và những người thuộc nhóm nguy cơ cao, nhóm người cao tuổi, có bệnh nền.

Theo TS.BSNT Phạm Thị Lệ Quyên – Bác sĩ khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hệ hô hấp – cửa ngõ tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập. Ở người khỏe mạnh, các tế bào miễn dịch tại đường hô hấp, như tế bào biểu mô lông chuyển hoạt động tốt, giúp ngăn ngừa vi khuẩn và virus.

Trong khi đó, ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, khả năng này suy giảm, khiến virus cúm dễ dàng tấn công, dẫn đến nguy cơ tiến triển nặng như viêm phổi, suy hô hấp, biến chứng tim mạch và thậm chí tử vong.

Đặc biệt, cúm có thể làm bùng phát các đợt cấp của bệnh lý nền sẵn có, như đợt cấp hen phế quản, đợt cấp COPD, suy tim hoặc suy thận, khiến tình trạng bệnh nhân càng nghiêm trọng hơn, nâng cao nguy cơ biến chứng và tử vong.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần tiêm vaccine cúm hàng năm, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng mắc bệnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm A, người bệnh nên đi khám, hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây lan.