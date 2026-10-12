Khối ngoại bán ròng phiên thứ 14, HPG hút hơn 128 tỷ đồng

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, VN-Index giảm hơn 14 điểm

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 14 liên tiếp trong ngày 12/10, với giá trị 616 tỷ đồng trên toàn thị trường. TCB, PNJ và FPT là những mã chịu áp lực bán lớn nhất, trong khi HPG được mua ròng hơn 128 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index ở 1.721 điểm, giảm hơn 14 điểm so với phiên trước. Thanh khoản đạt gần 579 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 12.978 tỷ đồng.

TCB, PNJ và FPT dẫn đầu danh sách bị bán trên HOSE

Riêng HOSE ghi nhận khối ngoại bán ròng 584 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 17 triệu cổ phiếu. TCB đứng đầu với giá trị bán ròng 115 tỷ đồng; PNJ bị bán 105 tỷ đồng, còn FPT ghi nhận mức bán hơn 91 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác gồm ACB và VPB cũng nằm trong nhóm bị bán, nhưng giá trị thấp hơn TCB. Ở nhóm chứng khoán, VIX và SSI cùng bị bán ròng; VIC ghi nhận mức bán hơn 46 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ FUESSVFL của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD bị bán ròng hơn 32 tỷ đồng.

VN-Index mất 14 điểm khi thanh khoản HoSE xuống thấp

HPG hút dòng tiền ngoại sau thông tin sản lượng thép

HPG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trên HOSE, với giá trị hơn 128 tỷ đồng. Trong ngày, Tập đoàn Hòa Phát công bố sản lượng thép thô 9 tháng đầu năm đạt 10,7 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ; sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Trong đó, HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59%. Theo sau HPG trong danh sách mua ròng là HDB với 31 tỷ đồng và VIB với gần 17 tỷ đồng. CII và HHV cũng được mua ròng, mỗi mã có giá trị dưới 7 tỷ đồng.

Diễn biến trái chiều trên HNX và UPCoM

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng. CEO dẫn đầu danh sách bán với hơn 18 tỷ đồng, tiếp đến là PVS với gần 10 tỷ đồng; IDC, NVB và TNG cũng bị bán ròng, mỗi mã dưới 6 tỷ đồng. Ở chiều mua, MST và VFS cùng đạt 1,2 tỷ đồng, còn các mã khác có giá trị mua ròng dưới 100 triệu đồng.

Ngược lại, UPCoM được mua ròng hơn 4 tỷ đồng. DRI dẫn đầu với giá trị hơn 4 tỷ đồng, ACV được mua hơn 2 tỷ đồng và MSR ghi nhận dòng tiền mua ròng trở lại hơn 1 tỷ đồng. Trong nhóm bị bán, VGT đứng đầu với 2 tỷ đồng; GCF và ABI cùng bị bán hơn 1 tỷ đồng, còn HBC và VEA ghi nhận giá trị bán ròng 100 triệu đồng.

*Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.*