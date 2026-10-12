VN-Index mất 14 điểm khi thanh khoản HoSE xuống thấp

Nhóm cổ phiếu trụ kéo VN-Index về 1.720,98 điểm, trong khi độ rộng thị trường cân bằng và thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ đạt 10.645 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép lên chỉ số

VN-Index khép phiên 12/10/2026 tại 1.720,98 điểm, mức thấp nhất trong ngày, giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%. Dù điểm số suy yếu, độ rộng HoSE khá cân bằng với 158 mã tăng và 154 mã giảm, cho thấy diễn biến của chỉ số không đại diện cho phần lớn cổ phiếu.

VIC, VHM và GAS là ba mã tác động tiêu cực lớn nhất, lấy đi tổng cộng 14,7 điểm, nhiều hơn mức giảm ròng của VN-Index. VIC mất 2,88%, VHM giảm 3,18% và GAS lùi 2,11%; cả ba đều yếu hơn so với buổi sáng. Riêng VHM giảm thêm 2,14% trong phiên chiều, thanh khoản tăng gấp đôi lên 232,6 tỷ đồng.

VHM đóng cửa ở 63.900 đồng, gần vùng thấp nhất kể từ tháng 4/2026. Trong giai đoạn này, cổ phiếu đã ba lần chạm vùng giá tương tự rồi hồi phục. VIC tiếp tục xu hướng đi xuống sau khi lập đỉnh đầu tháng 9, hiện đã điều chỉnh gần 14,5%.

Blue-chips phân hóa, một số mã ngược dòng

Trong rổ blue-chips, 20 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng, trong khi 8 mã cải thiện. FPT bị bán mạnh từ khoảng 13h20, kết phiên tại mức thấp nhất ngày, giảm 1,38% so với tham chiếu và mất 2,06% riêng trong buổi chiều. SSB và STB cũng chịu áp lực; SSB đóng cửa giảm 3,27%.

VN-Index giảm vì nhóm trụ, thanh khoản HoSE xuống thấp

Ở chiều tích cực, HPG tăng thêm 1,22% trong phiên chiều, sau khi đã tăng 1,74% vào buổi sáng. VNM từ mức tham chiếu kết phiên tăng 1,21%. SHB, VPB và ACB cũng tăng hơn 1%; đáng chú ý, SHB đảo chiều tăng 4% sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Áp lực từ VIC và FPT khiến VN30-Index đảo chiều, đóng cửa giảm 0,33%, với 13 mã tăng và 15 mã giảm. Trái lại, buổi sáng chỉ số này còn tăng ngược chiều VN-Index.

Dòng tiền bắt đáy chọn lọc, thanh khoản vẫn thấp

Thị trường không xuất hiện trạng thái bán tháo trên diện rộng. Trong 158 mã tăng trên HoSE, có 78 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên. Một số mã midcap giao dịch tích cực gồm NVL tăng 1,83%, giá trị 207,1 tỷ đồng; CII tăng 2,93%, đạt 87,4 tỷ; DXG tăng 1,54% với 62,9 tỷ; HSG tăng 3,54% với 53,8 tỷ và NKG tăng 6,89% với 48,8 tỷ đồng.

Ở nhóm thanh khoản quanh 1 tỷ đồng, BCE tăng 5,8%, CRE tăng 5%, HQC tăng 4,64% và HII tăng 4,43%. Diễn biến phân hóa cho thấy lực bắt đáy vẫn nâng đỡ một số cổ phiếu, dù sức mua tại nhóm vốn hóa lớn chưa đủ cải thiện rõ rệt.

Thanh khoản hai sàn không tăng đáng kể trong phiên chiều. Riêng HoSE, giá trị khớp lệnh cả ngày đạt 10.645 tỷ đồng, chưa tính giao dịch thỏa thuận; mức tăng so với buổi sáng chưa tới 1%, thấp hơn nhiều so với thông lệ thanh khoản phiên chiều thường cao hơn 20-30%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 582,6 tỷ đồng trên HoSE. Các mã bị bán ròng đáng kể gồm TCB 115,5 tỷ, PNJ 105,1 tỷ, FPT 91,4 tỷ, VIX 60,6 tỷ, VIC 45,8 tỷ, SSI 42,9 tỷ và ACB 41,1 tỷ đồng. Ở chiều mua, HPG được mua ròng 129,2 tỷ đồng, còn HDB đạt 31 tỷ đồng.