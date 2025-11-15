Khoe tốn cả chục triệu đu idol, cô gái nhận lời khuyên nên chi tiền hợp lý

“Thay vì bỏ ra cả chục triệu cho một người không quen, thì dùng tiền để đưa gia đình đi du lịch sẽ có ý nghĩa hơn.” - Ý kiến của một cư dân mạng.

Mới đây, MXH đã nổ ra tranh cãi về mức chi phí mà nhiều bạn trẻ bỏ ra cho các concert. Sự việc bắt đầu từ một bài đăng của một cô gái chia sẻ về số tiền mình đã bỏ ra để đi đu concert G-Dragon.

Cụ thể, cô gái này đã chi tổng cộng gần 32 triệu đồng, trong đó bao gồm 16 triệu tiền vé concert, 7 triệu đồng cho chi phí máy bay và khách sạn, hơn 3 triệu đồng cho trang phục, nail và lightstick, còn lại là chi phí di chuyển và chi tiêu cá nhân.

Cô gái trong vụ việc gây tranh cãi vì mức độ chịu chi của mình để đu idol

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của cô gái đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Một số cho rằng việc chi tiêu như vậy quá là lãng phí, cô gái không chỉ mất tiền vé vào cửa, mà còn là rất nhiều khoản chi tiêu vô bổ, như là mua sắm quần áo mới để check-in, hay mua lightstick, merchandise,... để thể hiện tình cảm với idol.

Số tiền 30 triệu là đủ để cho một gia đình đi du lịch cùng nhau, vừa là để gắn kết tình cảm, vừa giúp lưu giữ lại kỉ niệm đẹp cùng người thân. Hoặc cho dù không đi du lịch, thì số tiền đó vẫn có thể được tiết kiệm để sử dụng sau này, thay vì tiêu vào việc đi concert nghe nhạc.

Nhiều người cho rằng việc đu idol là vô bổ và lãng phí

Tuy nhiên, đa số đều có quan điểm rằng đây là tiền của cô gái trong câu chuyện, và việc cô sử dụng nó ra sao hoàn toàn do cô quyết định. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, cho rằng “Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền”, hoặc là “tiền của người ta làm ra, người ta thích làm gì thì làm”.

Thực tế thì mức chi phí này là không hề đắt, thậm chí là tương đối hợp lý đối với concert của một nghệ sĩ quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn như G-Dragon. Bên cạnh đó, đa số fan hâm mộ của nam nghệ sĩ chủ yếu thuộc thế hệ 8x, 9x, hoàn toàn đủ trưởng thành để có trách nhiệm với đồng tiền với tiền của mình.

Một số khác lại cho rằng việc bỏ tiền đu idol là quyền tự do của cá nhân

Không thể phủ nhận việc tham gia các concert luôn đi kèm với chi phí không nhỏ. Thậm chí, nhiều bạn trẻ từng gặp khó khăn tài chính sau khi chi tiêu quá mức cho giải trí, trong đó có concert. Điều này lý giải vì sao nhiều người đặt câu hỏi đầy lo ngại: "Đu concert" là “lối sống phung phí”. Nhưng mặt khác, việc đi đu concert là một sở thích lành mạnh, và góp phần làm giàu thêm trải nghiệm cho bản thân. Ở góc nhìn rộng hơn, concert còn tạo ra giá trị xã hội và kinh tế, không chỉ tốt cho cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển chung. Tóm lại, việc đu idol là không xấu, miễn là chúng ta tiêu dùng có trách nhiệm và phù hợp với tài chính của bản thân.