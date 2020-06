“Vạch trần” sự thật đáng sợ về trứng gà ấp dở quảng cáo như “viagra“

Những đồn thổi vô căn cứ về công dụng của trứng gà ấp dở



Trứng gà ấp dở hay còn gọi là trứng gà ung là một loại phế phẩm trong chăn nuôi và thường bị loại bỏ. Thế nhưng gần đây, loại trứng này bỗng nhiên gây “sốt” và được rao bán tràn lan trên cộng đồng mạng. Những người bán hàng lan truyền tin đồn trứng gà ấp dở chứa nhiều đạm, giàu chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe. Thậm chí, họ còn “đồn thổi”, trứng gà ấp dở có tác dụng như “viagra” với phái nam.

Trứng gà ấp dở được rao bán tràn lan trên các trang mạng trực tuyến. Đây không phải lần đầu tiên, tin đồn về tác dụng của trứng gà ấp dở được lan truyền. Năm 2016, nhiều người dân Hà Nội cũng đã đổ xô đi mua loại “thần dược” này vì cho rằng chữa được bệnh đau đầu, rối loạn tiền đình, là thực phẩm bồi bổ hiệu quả cho người già và trẻ em. Đặc biệt, trứng gà ấp dở còn được biết đến là có công dụng chẳng khác gì “viagra”, giúp chuyện chăn gối “thăng hoa”. Thời gian gần đây, câu chuyện ăn trứng gà ấp dở chữa được nhiều loại bệnh, tốt cho sức khỏe lại được chia sẻ rộng rãi. Theo tìm hiểu của PV, trứng ấp dở thường được rao bán là trứng gà, thường loãng lòng hoặc trứng gà ung. Giá bán loại trứng này dao động từ 15-35.000 đồng/chục. Sự thật về trứng gà ấp dở Chia sẻ trên báo VietQ, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm khẳng định, trứng ấp dở loãng lòng và có mùi thum thủm là trứng ung, trứng ung không có chất dinh dưỡng hay có bất cứ tác dụng chữa bệnh như lời đồn thổi. “Trong trứng ung, chất dinh dưỡng hầu như không còn vì phôi đã bị phá hủy, đồng thời do tác động của vi khuẩn, các chất bên trong trứng ung biến thành một kho chất độc. Ngoài ra, do trứng hỏng, nên vỏ trứng lúc ấy cũng không có tác dụng bảo vệ, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập, tấn công vào bên trong. Hoàn toàn không có chuyện loại trứng này là “thần dược” cho phái mạnh”. Chuyên gia này cũng cho rằng, kể cả khi trứng gà ấp dở chế biến thành các món ăn như luộc, rán thì vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. “Nếu ăn nhiều, người tiêu dùng có nguy cơ ngộ độc, đầy hơi thậm chí nôn mửa và tiêu chảy. Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là nên ăn trứng gà sạch, tươi và mới, tuyệt đối không nên tin vào những lời quảng cáo trên mạng để rước bệnh vào người”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay. Chúng ta không nên tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng về tác dụng của trứng gà ấp dở mà rước họa vào thân. Ảnh: Internet.

Đồng quan điểm về vấn đề này, PGS, TS Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục vệ sinh An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế) khẳng định: "Nói các loại trứng ung chữa bệnh là không có cơ sở khoa học. Cho đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy trứng ung có tác dụng làm giảm cơn đau đầu. Ăn vào chỉ có hại mà thôi”, ông Đáng nói.

Theo ông Đáng, trứng ung là trứng được ấp nhưng không nở thành con vì nhiều nguyên nhân như không được thụ tinh hoặc bị hỏng trong quá trình ấp do nhiệt độ, môi trường. Trong trứng ung, chất dinh dưỡng hầu như không còn vì phôi đã bị tiêu hủy, đồng thời do tác động của vi khuẩn, trứng ung biến thành một kho chất độc. Kể cả khi luộc hay rán, vi khuẩn có thể sẽ bị chết nhưng độc tố của chúng thì vẫn tồn tại. Người bụng yếu ăn vào sẽ bị đầy hơi, thậm chí đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và thậm chí thiếu oxy… Bên cạnh đó, người thường xuyên ăn trứng ung có hơi thở rất… nặng mùi - mà nguyên nhân là do chất H2S trong trứng…

Như vậy, chúng ta có thể thấy, không nên nghe theo lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng xã hội để sử dụng trứng gà ấp dở như một “thần dược”. Để nhận biết trứng ung, bạn có thể đập trứng và kiểm tra mùi. Nếu trứng có mùi hăng và hôi thì không nên sử dụng. Ngoài ra, chúng ta có thể đập trứng ra bát, quan sát màu sắc, nếu lòng trắng có màu hồng, xanh lá cây, xuất hiện đốm đen hoặc xanh lá bên trong thì cần loại bỏ ngay vì trứng đã hỏng, dễ bị nhiễm độc khi ăn.