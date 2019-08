Trà giảm cân Lee Detox thổi phồng công dụng, “mượn” PGS.TS Nguyễn Thị Lâm... “câu” khách?

Phản ánh tới báo điện tử Kiến Thức, độc giả Nguyễn Minh Anh (Võng Thị, Hà Nội) chia sẻ băn khoăn về sản phẩm trà giảm cân Lee Detox do Công ty TNHH MTV Thu Huyền Ngọc (Cty Thu Huyền Ngọc) phân phối đang được thổi phồng công dụng trên các trang mạng.

Thổi phồng công dụng thái quá...