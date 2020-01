TMV Gangwhoo, NT Korea...sai phạm gì bị SYT TPHCM “xử“?

Ngày 17/1, tại buổi tổng kết công tác hoạt động của ngành y tế TPHCM năm 2019, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong năm qua không hiểu vì lý do gì chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều ca tai biến thẩm mỹ, tử vong trên địa bàn thành phố. Sở Y tế đang rốt ráo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động chuyên môn của lĩnh vực thẩm mỹ để tránh rủi ro đáng tiếc cho người bệnh khi làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy định.



Cơ sở thẩm mỹ viện chưa được cấp phép đã hoạt động bị xử phạt 155 triệu đồng. Ảnh: Phapluatplus.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt phòng khám, cơ sở thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh vi phạm quy định pháp luật. Đa số là các phòng khám, cơ sở thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Theo đó, 2 cơ sở vừa bị UBND thành phố ra quyết định định xử phạt gồm: Công ty TNHH Phùng Quang Diệu do vi phạm tại Phòng khám Thẩm mỹ và Nha khoa Gangwhoo – chi nhánh Phùng Quang Diệu (57 đường 3/2, phường 11, quận 10). Công ty đã xử phạt 120 triệu đồng do vi phạm do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Cơ sở thứ hai bị xử phạt là Công ty TNHH Thẩm mỹ viện NT Korea do vi phạm tại Viện thẩm mỹ NT Korea (288B8 – B9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM). Công ty trên đã bị xử phạt số tiền 155 triệu đồng với các sai phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Ngoài hình thức xử phạt hành chính, công ty buộc phải tháo gỡ quảng cáo, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng.