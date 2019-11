Những bộ áo dài quốc phục Việt Nam “rinh” giải cao tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Mới đây, Tường San đoạt giải trang phục đẹp nhất trong "Top 10 quốc phục xuất sắc Miss International 2019". Áo dài "Rồng chầu mặt trời" mang lại may mắn cho Tường San. Bộ áo dài quốc phục Việt Nam lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng chầu về hướng mặt trời thường thấy trong kiến trúc của người Việt. Lựa chọn tà áo dài truyền thống tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoa khôi du lịch Đỗ Trần Khánh Ngân đã giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2017. Được biết, chiếc áo dài này lấy cảm hứng từ hình ảnh của Nam Phương hoàng hậu. Theo nhà thiết kế Lê Long Dũng, Nam Phương hoàng hậu là đại diện sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tà áo dài mà Thúy Vân mang đi dự thi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 là một trong những bộ trang phục ấn tượng mạnh xuyên suốt cuộc thi góp phần giúp người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc. Thúy Vân là người đẹp đầu tiên của Việt Nam đạt giải cao tại một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tà áo dài lấy màu chủ đạo là vàng đồng, tượng trưng cho sự vương giả nhưng không kém phần tinh tế. Tà áo dài còn gây sự chú ý với phần thêu đính 2000 viên pha lê nhằm tạo hiệu ứng khi xuất hiện trên sân khấu. Hình ảnh con rồng dài 1,2m được thêu tỉ mỉ 3D với nhiều họa tiết vân mây lượn sóng càng nổi bật tinh thần của bộ quốc phục Việt Nam, có ý nghĩa thể hiện sự bình đẳng của những người phụ nữ.Bộ áo dài được kết từ 5000 chiếc lông công mà Thúy Vy chọn để tham dự Miss World 2011 là một trong những trang phục ấn tượng nhất trong lịch sử áo dài Miss World của các nàng hậu Việt Nam. Trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Eco Universe 2016, siêu mẫu Khả Trang - đại diện của Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10. Bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ vương bào hoàng gia của nhà thiết kế Tuấn Hải đã giúp Lại Thanh Hương chiến thắng tại chung kết Miss All Nations. Đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Hoa hậu Diễm Hương vinh dự khi bộ áo dài của mình đứng thứ 8 trong danh sách "Những trang phục dân tộc đẹp nhất" theo bình chọn của trang Missosology. Bộ quốc phục của Diễm Hương vinh dự lọt vào Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 dựa trên cơ sở sự phù hợp văn hóa, về thiết kế, màu sắc và cách thí sinh trình diễn trên sân khấu. Điểm đặc biệt ở bộ trang phục này đó là các loại chất liệu được làm hoàn toàn từ thiên nhiên, rất gần gũi thân thiện với môi trường. Hầu hết các loại vải tơ tằm được dệt bằng tay và nhuộm màu thủ công từ các loại vỏ cây. Tại Miss Grand International 2014, Cao Thùy Linh tuy không lọt vào top 20 chung cuộc nhưng người đẹp đã để lại ấn tượng lớn khi đoạt giải Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất năm đó. Bộ áo dài truyền thống do NTK Tuấn Hải thực hiện với họa tiết rồng, trống đồng và hoa văn cung đình. Nguyễn Thùy Lâm diện bộ trang phục được lấy cảm hứng từ áo dài của Nam Phương Hoàng hậu với 7.500 viên pha lê cùng 500 viên ngọc trai. Với bộ trang phục này, Thùy Lâm đã xuất sắc đạt top 10 Trang phục truyền thống Miss Universe 2008 và top 15 Miss Universe 2008. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

