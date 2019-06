Mắt cá ngừ đại dương, đặc sản đáng sợ nhưng cực ngon ở Phú Yên

Món mắt cá ngừ đại dương từ lâu đã gắn liền với đời sống ẩm thực của người dân Tuy Hòa, Phú Yên. Món đặc sản Phú Yên bổ dưỡng này không phải ai cũng dám thử ngay lần đầu tiên. Theo cách lý giải của những đầu bếp có tiếng tại miền đất này, ban đầu khi làm cá người ta thường bỏ mắt, nhưng thấy mắt cá ngừ to mà bỏ thì quá uổng nên đem nấu thử, đến khi ăn thì lại “nghiện” vì quá ngon. Ban đầu mới nghe món mắt cá, nhiều du khách thường lắc đầu ngao ngán nhưng đến khi nhìn thố mắt cá ngừ bốc khói tỏa mùi thơm ngây ngất trên bàn, họ bắt đầu tỏ ra thích thú. Ở Phú Yên, mắt cá ngừ được chế biến thành nhiều món ăn khá đa dạng như chưng cách thủy, nấu canh... nhưng nổi tiếng nhất là món mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc rất bổ dưỡng. Mắt cá ngừ sau khi được rửa sạch sẽ cho vào một cái thố cùng các loại thuốc bắc, gia vị, hành tỏi, ớt... để giúp món ăn thơm ngon và tăng vị đậm đà hơn. Đặc biệt, khi dọn ra cho khách thì người ta thường đốt cồn bên dưới thố để làm nóng món ăn giúp khách thưởng thức ngon miệng và đỡ ngấy hơn. Vị ngọt, béo ngậy của mắt cá, vị bùi thơm của thuốc bắc và các loại rau thơm, vị cay cay của sả, ớt, tất cả hòa quện tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn, khiến thực khách đã thưởng thức một lần sẽ khó quên. Tại Phú Yên, mắt cá ngừ đại dương được xem là món ăn chơi nên ít ai dùng với cơm trắng. Mắt cá ngừ có vị béo dễ gây ngán nên người ăn khỏe lắm cũng chỉ dùng được chừng 2 phần. Tuy nhiên, chỉ cần ăn một phần mắt cá là đã đủ cảm nhận được nét độc đáo của món ăn này. Năm 2014, món cá ngừ đại dương của Phú Yên lọt vào top 10 đặc sản hải sản nổi tiếng của Việt Nam do Hội Kỷ lục gia Việt Nam bình chọn. Món mắt cá ngừ giàu DHA và Omega 3 - hai dưỡng chất cực kỳ tốt cho não bộ. Do đó, tuy nhìn ghê rợn nhưng nhiều người vẫn lấy can đảm ăn thử món ngon bổ dưỡng này. Ở Nhật Bản, mắt cá ngừ là món ăn rất phổ biến. Nó được bày bán khá phổ biến, thậm chí còn được bán đại trà trong các siêu thị lớn nhỏ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Món mắt cá ngừ đại dương từ lâu đã gắn liền với đời sống ẩm thực của người dân Tuy Hòa, Phú Yên. Món đặc sản Phú Yên bổ dưỡng này không phải ai cũng dám thử ngay lần đầu tiên. Theo cách lý giải của những đầu bếp có tiếng tại miền đất này, ban đầu khi làm cá người ta thường bỏ mắt, nhưng thấy mắt cá ngừ to mà bỏ thì quá uổng nên đem nấu thử, đến khi ăn thì lại “nghiện” vì quá ngon. Ban đầu mới nghe món mắt cá, nhiều du khách thường lắc đầu ngao ngán nhưng đến khi nhìn thố mắt cá ngừ bốc khói tỏa mùi thơm ngây ngất trên bàn, họ bắt đầu tỏ ra thích thú. Ở Phú Yên, mắt cá ngừ được chế biến thành nhiều món ăn khá đa dạng như chưng cách thủy, nấu canh... nhưng nổi tiếng nhất là món mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc rất bổ dưỡng. Mắt cá ngừ sau khi được rửa sạch sẽ cho vào một cái thố cùng các loại thuốc bắc, gia vị, hành tỏi, ớt... để giúp món ăn thơm ngon và tăng vị đậm đà hơn. Đặc biệt, khi dọn ra cho khách thì người ta thường đốt cồn bên dưới thố để làm nóng món ăn giúp khách thưởng thức ngon miệng và đỡ ngấy hơn. Vị ngọt, béo ngậy của mắt cá, vị bùi thơm của thuốc bắc và các loại rau thơm, vị cay cay của sả, ớt, tất cả hòa quện tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn, khiến thực khách đã thưởng thức một lần sẽ khó quên. Tại Phú Yên, mắt cá ngừ đại dương được xem là món ăn chơi nên ít ai dùng với cơm trắng. Mắt cá ngừ có vị béo dễ gây ngán nên người ăn khỏe lắm cũng chỉ dùng được chừng 2 phần. Tuy nhiên, chỉ cần ăn một phần mắt cá là đã đủ cảm nhận được nét độc đáo của món ăn này. Năm 2014, món cá ngừ đại dương của Phú Yên lọt vào top 10 đặc sản hải sản nổi tiếng của Việt Nam do Hội Kỷ lục gia Việt Nam bình chọn. Món mắt cá ngừ giàu DHA và Omega 3 - hai dưỡng chất cực kỳ tốt cho não bộ. Do đó, tuy nhìn ghê rợn nhưng nhiều người vẫn lấy can đảm ăn thử món ngon bổ dưỡng này. Ở Nhật Bản, mắt cá ngừ là món ăn rất phổ biến. Nó được bày bán khá phổ biến, thậm chí còn được bán đại trà trong các siêu thị lớn nhỏ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.