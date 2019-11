Hay bị hoa mắt chóng mặt, ăn ngay những thực phẩm này

Gừng là một loại gia vị quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam, nổi tiếng với nhiều công dụng cả trong ẩm thực lẫn trong y học. Ảnh: medicalnewstoday. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gừng còn được xem là “vị cứu tinh” cho những người thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Ảnh: walmartimages. Ngoài công dụng hữu hiệu như hỗ trợ tiêu hóa, trị rối loạn dạ dày, tiêu chảy và buồn nôn thì gừng còn có thể khắc phục tình trạng chóng mặt và say tàu xe nhanh chóng. Ảnh: bbcgoodfood. Bạn có biết rằng, hoa mắt và chóng mặt có thể là một biểu hiện của việc cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng? Ảnh: self. Do đó, nếu hay bị hoa mắt, chóng mặt, bạn nên bổ sung từ 2-2,5 lít nước (tương đương với 8 ly) để giúp cân bằng cơ thể. Ảnh: ufmcpueblo. Nước sẽ giúp cơ thể bạn bài tiết các độc tố trong cơ thể một cách dễ dàng, từ đó giúp bạn loại bỏ độc tố gây ra chứng đau đầu, chóng mặt nhanh chóng. Ảnh: bbcgoodfood. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, sơ ri, dâu tây, bông cải xanh, khoai lang, củ cải trắng,...chính là khắc tinh của bệnh chóng mặt. Ảnh: healthifyme. Theo các chuyên gia Nhật Bản, việc ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C có thể điều trị bệnh Meniere (có liên quan đến chứng chóng mặt) rất hiệu quả. Ảnh: thefitglobal. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C để khắc phục chứng chóng mặt hiệu quả hơn. Ảnh: indiatimes.

