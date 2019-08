Đây là lý do bạn nên thường xuyên ăn trứng vào buổi sáng

Giảm cân: Theo các chuyên gia, trứng là thực phẩm giúp tạo cảm giác no rất tốt và an toàn nên sẽ hạn chế được cảm giác thèm ăn của bạn. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chứng minh rằng, người ăn trứng thường xuyên vào bữa sáng sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong suốt thời gian còn lại của một ngày, nhờ đó giúp giảm được cân. Giảm nguy cơ ung thư: Choline cùng các chất dinh dưỡng đa lượng được tìm thấy trong lòng đỏ của trứng giúp cải thiện chức năng của gan và giảm thiểu nguy cơ ung thư vú ở nữ giới. Tăng cường miễn dịch: Selenium là chất dinh dưỡng hỗ trợ hệ thống miễn dịch và điều chỉnh các hormone tuyến giáp trong cơ thể, trong khi trứng lại rất giàu selenium. Bởi vậy, thường xuyên ăn trứng vào bữa sáng cơ thể bạn sẽ có thêm khả năng chống lại tình trạng nhiễm trùng nhờ xây dựng được một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Bảo vệ não: Choline trong trứng cũng giúp hỗ trỡ phát triển bộ não. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, thiếu choline có thể gây ra rối loạn thần kinh, giảm chức năng nhận thức, mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Giảm căng thẳng, lo âu: Có tới 9 loại axit amin khác nhau sẵn trong trứng giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và giải phóng serotonin – một chất truyền dẫn thần kinh giữ tâm trạng của bạn ở trạng thái tốt. Vì vậy, ăn trứng vào bữa sáng mỗi ngày giúp bạn luôn bình tĩnh, tránh xa căng thẳng và lo lắng. Điều chỉnh lượng cholesterol: Một quả trứng chứa tới 200ml cholesterol cần thiết cho cơ thể. Bảo vệ thị lực: Trứng chứa hai chất chống oxy hóa là leutin và zeaxanthin có thể bảo vệ mắt của bạn khỏi tình trạng phơi nhiễm khi nhiễm tia cực tím. Ngoài ra, các chất này cũng bảo vệ võng mạc của bạn, giúp mắt giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể do tuổi tác. Cải thiện làn da và mái tóc: Vitamin B tổng hợp rất cần thiết để da, tóc, mắt và gan được khỏe mạnh, trứng lại là thực phẩm chứa rất nhiều vitamin B. Giúp xương chắc khỏe: Trứng là một trong số ít những nguồn vitamin D tự nhiên giúp kích hoạt sự hấp thụ canxi trong cơ thể, tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe của tim mạch.

