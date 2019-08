Cậu bé 17 tuổi gãy đôi xương hàm vì thuốc lá điện tử phát nổ

Khi giải pháp sử dụng thuốc lá điện tử để giảm thiểu khói thuốc vẫn còn đang gây tranh cãi thì mối nguy hiểm khi sử dụng nó bất ngờ xuất hiện đó là đôi khi chúng sẽ phát nổ.

Tai nạn nghiêm trọng do nổ thuốc lá điện tử

Mới đây, trên tờ The New England Journal of Medicine ngày 19/6, các bác sĩ ở Mỹ đã báo cáo về trường hợp 1 bệnh nhân 17 tuổi đã phải nhập viện do gặp phải chấn thương nghiêm trọng bởi tai nạn thuốc lá điện tử phát nổ.

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương tại Bệnh viện Primary Children ở Salt Lake City – Katie Russell là người phụ trách ca phẫu thuật cho biết, vụ tai nạn đã khiến cậu bé này bị vỡ hàm. Các bác sĩ tại đây đã phải loại bỏ nhiều chiếc răng vì chân răng bị vỡ, đồng thời đặt một tấm lưới nha khoa ở dưới nướu để ổn định xương hàm.

Hình ảnh nạn nhân của vụ việc

Tuy nhiên, miệng của cậu bé sau đó vẫn không thể khép lại được. Các bác sĩ đã phải bịt hàm bệnh nhân lại trong 6 tuần để vết thương có thời gian lành lại. Bản thân bác sĩ Katie cũng rất ngạc nhiên trước mức độ thương tích mà thuốc lá điện tử gây ra: "Khi gặp bệnh nhân, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng thuốc lá điện tử có thể gây ra điều này. Cần rất nhiều lực mới có thể phá vỡ hàm của một người".



Sau sự việc trên, cậu bé đã quyết tâm cai hoàn toàn thuốc lá. Sau 1 năm, các vết thương đã lành trở lại và cậu chuẩn bị trồng răng để lấy lại nụ cười.

Nguy cơ tiềm ẩn từ những điếu thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử, đặc biệt là loại có hình dạng đơn giản như chiếc bút máy, là những thiết bị hoạt động bằng pin để làm nóng một chất lỏng tạo ra một loại hơi có thể hít vào như thuốc lá truyền thống. Chất lỏng này thường có chứa nicotine và có thể có hương vị.

Theo Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), các vụ nổ từ thuốc lá điện tử dù rất hiếm nhưng không kém phần nguy hiểm. Vào tháng 2/2019, đã từng có trường hợp 1 người đàn ông ở Texas đã chết sau khi một cây thuốc lá điện tử phát nổ trên mặt và xé rách một động mạch lớn ở cổ.

Hay có trường hợp 1 người đàn ông ở Idaho đã bị gãy đến 7 chiếc răng bởi cùng 1 nguyên nhân trên. “Tôi xin đảm bảo đã không có thao tác gì sai. Từ khi mua thiết bị này, tôi luôn làm theo hướng dẫn của cửa hàng. Việc thay pin cũng do cửa hàng đảm nhận. Nhưng cuối cùng nó lại nổ tung” - người này chia sẻ.

Nguyên nhân của những tai nạn phát nổ này rất khó xác định. Như trường hợp của cậu bé 17 tuổi kia, thiết bị thuốc lá điện tử trước khi phát nổ vẫn ở trong tình trạng tốt và không hề có dấu hiệu bất thường nào.

Cách đề phòng thuốc lá điện tử phát nổ

Để phòng vừa tai nạn đáng tiếc xảy ra, FDA khuyến cáo người dùng tránh sạc thuốc lá điện tử qua đêm hoặc để thiết bị không được giám sát trong khi sạc. Bên cạnh đó, không nên sử dụng bộ sạc điện thoại di động hay máy tính để sạc thuốc lá điện tử.

Nếu pin có dấu hiệu bất thường, nhất là đã bị ướt, tốt nhất là nên thay ngay. Không nên để thiết bị tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh vì sẽ làm tăng áp lực quá mức lên bề mặt vỏ pin mà phát nổ.

Những tai nạn trên là 1 lời cảnh báo với mọi người về những mối nguy hại khi sử dụng thuốc lá điện tử. Thế nên những ai đang sử dụng loại thuốc lá điện tử này hãy cẩn trọng với các thiết bị để giữ cho sức khỏe bản thân an toàn nhé.