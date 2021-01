Cận Tết ngộ độc rượu gia tăng, cấp cứu thế nào?

Tình trạng ngộ độc rượu cấp tính thường tăng mạnh vào dịp trước, trong và sau Tết. Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với các biến chứng như khó thở, suy hô hấp, hạ đường huyết, tiêu cơ vân, suy thận, thậm chí tử vong.



Trung tâm Chống độc-Bệnh viện Bạch Mai mới đây tiếp nhận bệnh nhân 29 tuổi quê ở Hưng Yên bị ngộ độc rượu. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết, khoảng 2 giờ chiều 2/1, thanh niên này đi uống rượu cùng bạn và về nhà ngủ lúc 4 giờ chiều. Tối, gia đình gọi dậy ăn tối, nhưng anh này nói không muốn ăn. Sáng 3/1, người nhà vào gọi dậy thì nam thanh niên này đã không có phản xạ, chân tay lạnh, duỗi cứng. Bệnh nhân nhập viện huyện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, ứ đọng đờm dãi, suy hô hấp, đường máu thấp, phải đặt nội khí quản.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thăm khám bệnh nhân ngộ độc rượu. Ảnh: Tiền Phong.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có tổn thương não lan tỏa ở hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán nghi bị đột quỵ và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai tối 4/1 trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, nhiễm toan chuyển hoá, tiêu cơ vân nặng kèm hội chứng suy thận. Tại đây, bệnh nhân được điều trị hồi sức, lọc máu nhưng vẫn hôn mê sâu, tụt huyết áp, tổn thương não nặng không hồi phục. Sáng 6/1, gia đình xin cho bệnh nhân về vì không có khả năng cứu chữa. Sau đó, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Trước đó, riêng trong tháng 10/2020, có 18 trường hợp ngộ độc methanol được xác nhận tại Trung tâm. Phần lớn các ca bệnh này đều nặng và có trường hợp đã tử vong. Bác sĩ Nguyên cho biết, đây chỉ là một trong số hàng chục trường hợp tử vong do ngộ độc rượu thông thường (rượu Ethanol). Nguyên nhân tử vong thường gặp nhất là do uống nhiều rượu dẫn đến hạ đường huyết.

Theo ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, nguyên nhân khiến ngộ độc rượu có xu hướng gia tăng là do thị trường vẫn tồn tại rượu không đảm bảo an toàn, rượu chứa hàm lượng methanol cao (cồn công nghiệp), rượu giả… do ý thức của người sản xuất kinh doanh, vì lợi nhuận mà vi phạm pháp luật. Trong khi đó, ý thức của người tiêu dùng chưa cao, các cơ quan chức năng cũng chưa quản lý hiệu quả chất lượng, an toàn đối với sản phẩm rượu, nhất là rượu thủ công.