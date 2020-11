Các loại bánh mì độc lạ giới trẻ Sài Gòn cực kỳ yêu thích

Bánh mì bánh tráng trộn: Bánh mì và bánh tráng trộn là hai món ăn quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực Sài Gòn. Sự kết hợp giữa hai món ăn này đã tạo nên phiên bản bánh mì độc lạ hấp dẫn, đáng thử khi tới thành phố này. Lớp bánh mì giòn rụm, kẹp bên trong là phần nhân khô bò, chả bò, rau răm, trứng cút, mỡ hành, tép khô… thơm ngon. Bánh mì bánh tráng trộn mang hương vị vừa quen, vừa lạ miệng. Vị thơm, béo ngậy từ phần nhân bánh tráng, phần vỏ bánh mì giòn tan đặc trưng của bánh mì. Bánh mì hến: Đến Sài Gòn, thực khách có cơ hội nếm thử hương vị thơm ngon của bánh mì hến. Điểm hấp dẫn cho món bánh mì này là ở phần nhân hến xào tẩm ướp gia vị thơm ngon, đậm đà. Hến xào cùng bơ, hành, tỏi, sốt me, dầu hào… đem đến mùi thơm nức mũi. Hương vị tuyệt đỉnh, tạo nên món ngon khó cưỡng. Sự biến tấu độc đáo trong món bánh mì hến được lòng những tín đồ sành ăn ở Sài Gòn. Bánh mì ca cao: Sự kết hợp độc đáo giữa bánh mì và ca cao đã tạo nên món bánh mì “cực phẩm”, thu hút nhiều tín đồ ẩm thực Sài Gòn. Ca cao sử dụng trong món này làm từ ca cao kẹo, nguyên chất hơn dạng bột, thơm ngon và béo ngậy. Khi ăn, chấm miếng bánh mì vào cốc ca cao đặc quánh, sánh mịn sẽ cảm nhận hương vị ngọt ngào, đan xen chút vị đăng đắng. Hương vị thơm ngon, hấp dẫn của món bánh mì ca cao gây thương nhớ và khiến người ta “trót yêu” khi gợi nhắc về tuổi thơ xưa cũ. Bánh mì kẹp kem: Bánh mì kẹp kem với vị mát lạnh của kem, mềm của vỏ bánh mì, có chút vị bùi và ngọt, rất thu hút thực khách đặc biệt là các bạn trẻ. Bánh mì được bán trên chiếc xe dạo với giá bình dân chỉ 10.000 đồng/ổ. Người bán thường đạp lòng vòng qua các tuyến đường Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt ở quận 5. Nếu là người đam mê ẩm thực, bạn đừng ngại tìm để được thưởng thức món ăn thơm ngon này.Bánh mì cá bạc má: Không phải loại cá đóng hộp mà bánh mì cá bạc má ở đây là những con cá tươi ngon hẳn hoi. Cá sau khi mua về sẽ được làm sạch, hấp chín, loại bỏ xương, băm nhuyễn rồi nêm nếm gia vị và chế biến thành nhân bánh mì vừa ăn. Với hương vị lạ miệng lại được làm từ cá tươi nên quầy bán bánh mì cá bạc má này luôn đông khách suốt 30 năm qua. Một ổ bánh mì hoàn thiện sẽ có nhân cá, đồ chua, dưa leo, rau thơm, ớt, nước sốt, sa tế cay... Những bữa ngán bánh mì thịt, bánh mì trứng thì bánh mì nhân cá bạc má là lựa chọn lý tưởng. Bánh mì khô bò đen là một biến tấu rất đặc biệt của bánh mì Sài Gòn và có lẽ rất nhiều bạn chưa từng thưởng thức món bánh mì lạ mắt này. Tuy nhiên, ở Sài Gòn có hẳn một xe bánh mì khô bò đen hơn 30 năm tuổi lại cực đắt khách mỗi ngày. Do phần nhân là khô bò đen nên các nguyên liệu đi kèm cũng khác hẳn so với các loại bánh mì thông thường. Ngoài khô bò thì ổ bánh mì còn được cho kèm rau răm, đậu phộng, tương ớt, nước sốt... Do đó, khi cắn thử ổ bánh mì thì bạn sẽ cảm nhận ngay hương vị lạ miệng rất độc đáo Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

