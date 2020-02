9 thói quen nguy hiểm thường ngày chúng ta vẫn làm mà không nhận ra

1. Uống nước chai nhựa: Microplastic có thể được tìm thấy trong một số lượng lớn các chai nhựa. Những vi mạch này đang đe dọa sức khỏe con người. Thành phần microplastic được tìm thấy trong chai nhựa có thể làm giảm khả năng sinh sản, tăng mỡ cơ thể, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến sự phát triển bộ phận sinh dục nam, gây béo phì ở trẻ em và tăng khả năng phát triển bệnh tim mạch. Chai nhựa thậm chí còn có hại hơn cho trẻ em. 2. Sử dụng quần áo giặt khô: Giặt khô là một quá trình hóa học. Rất nhiều hóa chất nguy hiểm được sử dụng khi giặt khô quần áo và một số có thể dính vào vải. Khi hít phải các hóa chất này, bạn có thể bị kích thích hô hấp và mắt, gây đau đầu, chóng mặt và các vấn đề về thị lực. 3. Kìm lại cơn hắt hơi: Bạn không nên ngăn cơn hắt hơi. Thói quen không tốt này có thể làm vỡ màng nhĩ bởi tiếng hắt hơi sẽ truyền đến tai bạn. Kiểm soát hắt hơi cũng có thể làm cho các mạch máu trong mắt, mũi và màng nhĩ của bạn co bóp và vỡ. 4. Sử dụng nước hoa đầy hóa chất: Rất nhiều loại nước hoa chứa các thành phần độc hại mà các công ty giữ bí mật. Những thành phần này đến từ dầu mỏ và có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và hormone, buồn nôn và nôn. Trong trường hợp xấu nhất, mọi người thậm chí có thể bị ngộ độc nước hoa hoặc ung thư. 5. Nặn mụn: Đầu tiên, nặn mụn có thể làm cho chúng tồi tệ hơn và thậm chí gây ra sẹo. Ngoài ra, bạn có thể bị nhiễm trùng khi cố gắng nặn mụn. Do đó, đừng nên tùy ý nặn mụn trên mặt. 6. Sử dụng mỹ phẩm có thành phần tổng hợp: Các sản phẩm trang điểm bạn sử dụng có chứa các thành phần tổng hợp có thể rất có hại cho da. Những thành phần này có thể được tích lũy trong cơ thể bạn theo thời gian, gây kích ứng da và thậm chí là ung thư. 7. Không thay đổi vỏ gối: Mỗi đêm khi bạn ngủ, vỏ gối sẽ hấp thụ da, tóc và dầu cơ thể. Điều này có thể thu hút ve bụi phát triển trong gối và gây dị ứng. Do đó, hãy thường xuyên giặt và thay vỏ gối mới. 8. Nhổ lông mũi: Nhổ lông từ mũi có thể gây kích ứng và viêm da. Ngoài ra, thói quen nhổ lông mũi cũng làm cho hệ thống miễn dịch của bạn yếu hơn và nó có thể dẫn đến viêm màng não hay nhiễm trùng não khác. 9. Dùng các bữa ăn đóng gói sẵn: Thực phẩm đóng gói sẵn có ít dinh dưỡng hơn nhiều so với thực phẩm tươi. Rất nhiều sản phẩm đóng gói này tạo ra chất gây ung thư vì chúng nấu chín ở nhiệt độ cao. Những bữa ăn này cũng có xu hướng chứa nhiều chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: BS. Video "Dễ ngộ độc chì từ thói quen hàng ngày". Nguồn: VTC.

