5 việc làm khiến cuộc sống của bạn trở nên bế tắc

1. Không bộc lộ cảm xúc bản thân



Khi đã trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta sẽ trở nên dè dặt, kín đáo hơn. Khi gặp người mới, ta sợ sẽ nói sai. Ta cũng sợ để nửa kia biết họ quan trọng với mình thế nào. Nhiều người cho rằng bộc lộ cảm xúc là biểu hiện của sự yếu đuối, tuy nhiên, bạn phải biết rằng, không phải ai cũng có cơ hội để bộc lộ cảm xúc với người mình yêu quý. Vì thế, mặc dù dễ bị tổn thương nhưng đừng ngại mở lòng với mọi người và thể hiện cảm xúc. Bạn sẽ nhận ra đó là điều vô cùng ý nghĩa và đáng giá.

2. So sánh mình với người khác

“Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác. Nếu bạn làm vậy, bạn đang tự sỉ nhục mình” - Bill Gates. Trong đời sống xã hội, chắc chắn ai cũng từng có lần so sánh mình với người khác. Song đã đến lúc chúng ta ngừng tốn thời gian vào việc làm vô nghĩa này. Bạn sẽ không được bất kỳ lợi ích gì từ việc so sánh ấy, chỉ đánh mất phẩm giá, đam mê và sự cống hiến của bản thân mà thôi.

Sau khi so sánh chán chê, những gì dư âm còn lại chỉ là sự đố kỵ, thất bại và cay đắng. Vậy rõ ràng, so sánh bản thân mình với người khác là một thói quen tai hại, bạn nên biết rằng, mỗi người đều là một cá thể đặc biệt, không thể so sánh với nhau.

3. Quá nhiều mối quan hệ không cần thiết, không có thời gian cho riêng mình

Chúng ta luôn không ngừng cố gắng xây dựng những mối quan hệ trong xã hội, thông thường điều này xảy ra vì ai cũng sợ cô độc và ghét cảm giác cô đơn. Nóng lòng thay đổi tình trạng ấy càng nhanh càng tốt sẽ khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng cả tương lai. Thế nhưng không phải ai cũng nhận ra những lợi ích của sự cô đơn.

Lối sống cuồng nhiệt, vội vàng có thể khiến bạn kiệt sức rất nhanh. Bạn cần có thời gian ở một mình. Cô đơn sẽ cho bạn cơ hội hiểu rõ bản thân hơn, trưởng thành và nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì. Điều gì cũng có hai mặt và sự cô đơn cũng vậy. Chỉ cần bạn nắm được bao lâu là đủ để sự cô đơn không trở thành phiền muộn. Cô đơn không nhất thiết khiến người ta không thoải mái.

4. Bạn không thể tha thứ và quên đi

Có những khoảnh khắc và sự kiện trong đời chúng ta không muốn nhớ lại: Một cơn khủng hoảng, một lần bị phản bội, một lời nói xúc phạm,... Ai cũng phải đối mặt với những điều như vậy. Tuy nhiên đừng để những sự cố tổn hại lòng tự trọng của bạn.

Nếu bạn cứ mang theo quá khứ, bạn sẽ sụp đổ. Đó là một sự tự hủy hoại bản thân. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng. Chúng ta để người mình yêu thương ra đi vì nghĩ mình không đủ tốt. Những cảm giác đau đớn đổ ập lên cuộc sống của chúng ta.

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghiệt ngã đó, bạn phải gạt bỏ những sự oán giận và đau buồn. Hãy ngừng phàn nàn và khóc thương bản thân. Hãy để lại quá khứ phía sau và nhớ rằng không ai nắm giữ số mệnh bạn ngoài chính bạn.

Cách thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn

1. Tập trung vào những gì mình đạt được

Bạn có kinh nghiệm riêng, quan điểm riêng, bạn có thể làm tốt việc của mình và giúp ích cho xã hội. Đừng quên những thành quả trong quá khứ, nó sẽ là động lực cho bạn tiến lên.

2. Nhắc nhở bản thân rằng không có ai hoàn hảo

Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình. Khi ban jmuoons so sánh bản thân với một người nào đó mà bạn nghĩ là tốt hơn bạn, hãy hiểu rằng người đó đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được như ngày hôm nay.

3. Tìm tấm gương để làm động lực

Tìm ai đó truyền cảm hứng và động lực cho bạn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn phải so sánh mình với họ. Thay vào đó, hãy quan tâm lối sống của họ, đọc về họ, nhìn những hình ảnh của họ và tìm kiếm động lực từ họ.

Nếu bạn không thể không so sánh mình với người khác, thì hãy thử so sánh mình với chính mình. Hãy cố gắng để mình của ngày mai tốt hơn mình của hôm nay. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những gì mình đã đạt được hôm nay và trân trọng những điều ấy.