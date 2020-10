5 thói quen ăn uống hại sức khỏe hầu hết người Việt đều mắc

Ăn quá nhanh: Giới trẻ đang là những người thường xuyên mắc phải thói quen ăn uống sai lầm này. Các chuyên gia đều khuyên rằng, chúng ta nên "ăn chậm nhai kỹ" để vừa tốt cho dạ dày, vừa đảm bảo việc tiêu hóa diễn ra thuận lợi, trơn tru. Nếu bạn cứ duy trì thói quen ăn nhanh lâu dài thì thức ăn sẽ không được xử lý kỹ và dễ gây hại tới niêm mạc dạ dày, từ đó khiến dạ dày phải hoạt động mạnh hơn để tiêu hóa nên có thể xuất hiện tình trạng đau dạ dày. Vừa đi vừa ăn: Đôi khi vì công việc quá bận rộn nên khiến bạn dễ mắc phải thói quen ăn uống phản khoa học này. Khi bạn vừa đi vừa ăn, não bộ sẽ bị phân tâm và khiến dạ dày bị khó chịu do đồ ăn không được nhai nuốt cẩn thận trong tình trạng di chuyển liên tục. Nếu bạn tiếp tục duy trì thói quen vừa đi vừa ăn này thì nó có thể gây ra hiện tượng đau dạ dày, thậm chí còn khiến bạn nạp thức ăn mất kiểm soát, gây thừa cân, béo phì... Vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại: Cũng tương tự thói quen vừa đi vừa ăn, việc ăn trong tình trạng bị phân tâm vào những thiết bị công nghệ dễ khiến bạn tiêu thụ thức ăn nhiều hơn so với bình thường. Do vậy, bạn nên sửa ngay thói quen ăn uống phản khoa học này để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như dạ dày của mình. Sử dụng điện thoại, xem phim trên tivi trong khi ăn lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa thậm chí có thể khiến hệ tiêu hóa bị rối loạn nghiêm trọng. Bởi thói quen sử dụng thiết bị điện tử trong khi ăn sẽ khiến tư tưởng bạn bị phân tán nên làm giảm vị giác lẫn độ ngon miệng của món ăn. Ăn không đúng bữa: Mỗi ngày, chúng ta đều phải ăn đủ 3 bữa sáng, trưa và tối. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như công việc bận rộn khiến bạn đôi khi bỏ lỡ giờ ăn của mình. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thường xuyên thì không những gây hại cho dạ dày mà còn làm ảnh hưởng tới các cơ quan khác trong cơ thể. Do vậy, bạn cần thay đổi thói quen ăn quá bữa và cố gắng ăn đúng giờ cho các bữa trong ngày. Với bữa sáng là trước 7h, bữa trưa là trước 13h và bữa tối là trước 19h để giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Bỏ bữa sáng thường xuyên: Nhiều người thường hay có thói quen bỏ bữa sáng mà không biết rằng, đây lại là thói quen gây hại không nhỏ tới sức khỏe, đặc biệt còn có thể làm tăng cao nguy cơ gây ung thư. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp bạn cân bằng lượng đường trong máu và cung cấp thêm năng lượng để hoạt động suốt cả ngày. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian vào sáng sớm để nạp đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật". Nguồn: VTV24.

