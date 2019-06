10 dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bạn đang chứa nhiều độc tố

Táo bón: Khi ăn, chúng ta cũng vô tình hấp thụ những hóa chất có trong thức ăn như phẩm màu, chất bảo quản và hương liệu nhân tạo. Khi các độc tố tích tụ trong cơ thể, bạn có thể bị đau bụng và táo bón. Chóng mặt: Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, hoang mang và không thể tập trung dù đã ngủ đủ giấc, đó có thể là do các độc tố trong cơ thể. Các độc tố này làm cạn kiệt các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Mùi cơ thể: Bạn đã tắm rửa và dùng xịt khử mùi, nhưng cơ thể vẫn có mùi hôi khó chịu. Điều này có thể là do các độc tố gây mùi cơ thể. Các độc tố này khi được tiêu hóa sẽ sản sinh khí và thoát ra khỏi các lỗ chân lông. Đau cơ và các khớp: Nếu bạn không vận động quá sức nhưng vẫn bị đau cơ và khớp, có thể các độc tố đang tích tụ trong cơ thể bạn. Các cơn đau cơ và khớp có thể là dấu hiệu của sự viêm trong cơ thể. Khó ngủ: Các độc tố khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ. Lượng độc tố cao trong cơ thể sẽ làm giảm lượng hormone kiểm soát giấc ngủ cortisol, do đó có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Tăng cân: Dù bạn chăm chỉ tập luyện ở phòng gym, bạn vẫn không ngừng tăng cân. Đây là dấu hiệu của các vấn đề về hormone. Độc tố có thể ảnh hưởng đến hàm lượng một số hormone trong cơ thể, bao gồm hormone duy trì cân nặng. Hơi thở nặng mùi: Hơi thở có mùi thường là dấu hiệu của các vấn đề về tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa gặp khó khăn trong việc xử lí toàn bộ những gì bạn ăn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra khi gan phải xử lí lượng độc tố quá lớn. Tóc bạn dễ rụng hơn: Rụng tóc có thể là hệ quả của các độc tố nguy hiểm như asernic, chì và tali (có trong khói thuốc), những chất thậm chí có thể gây tử vong.

Táo bón: Khi ăn, chúng ta cũng vô tình hấp thụ những hóa chất có trong thức ăn như phẩm màu, chất bảo quản và hương liệu nhân tạo. Khi các độc tố tích tụ trong cơ thể, bạn có thể bị đau bụng và táo bón. Chóng mặt: Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, hoang mang và không thể tập trung dù đã ngủ đủ giấc, đó có thể là do các độc tố trong cơ thể. Các độc tố này làm cạn kiệt các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Mùi cơ thể: Bạn đã tắm rửa và dùng xịt khử mùi, nhưng cơ thể vẫn có mùi hôi khó chịu. Điều này có thể là do các độc tố gây mùi cơ thể. Các độc tố này khi được tiêu hóa sẽ sản sinh khí và thoát ra khỏi các lỗ chân lông. Đau cơ và các khớp: Nếu bạn không vận động quá sức nhưng vẫn bị đau cơ và khớp, có thể các độc tố đang tích tụ trong cơ thể bạn. Các cơn đau cơ và khớp có thể là dấu hiệu của sự viêm trong cơ thể. Khó ngủ: Các độc tố khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ. Lượng độc tố cao trong cơ thể sẽ làm giảm lượng hormone kiểm soát giấc ngủ cortisol, do đó có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Tăng cân: Dù bạn chăm chỉ tập luyện ở phòng gym, bạn vẫn không ngừng tăng cân. Đây là dấu hiệu của các vấn đề về hormone. Độc tố có thể ảnh hưởng đến hàm lượng một số hormone trong cơ thể, bao gồm hormone duy trì cân nặng. Hơi thở nặng mùi: Hơi thở có mùi thường là dấu hiệu của các vấn đề về tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa gặp khó khăn trong việc xử lí toàn bộ những gì bạn ăn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra khi gan phải xử lí lượng độc tố quá lớn. Tóc bạn dễ rụng hơn: Rụng tóc có thể là hệ quả của các độc tố nguy hiểm như asernic, chì và tali (có trong khói thuốc), những chất thậm chí có thể gây tử vong.