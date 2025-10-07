Khoảnh khắc trực thăng y tế rơi xuống cao tốc, nhiều người bị thương

Ít nhất 3 người bị thương nặng khi một chiếc trực thăng y tế bất ngờ gặp nạn, lao xuống đường cao tốc ở California, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video: Trực thăng y tế lao xuống đường cao tốc ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail

Theo Daily Mail, chiếc trực thăng y tế đã lao xuống đường cao tốc đông đúc số 50 ở Sacramento, bang California, vào khoảng 19 giờ tối 6/10 (giờ địa phương).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 15 người đi đường vội chạy đến hiện trường để giải cứu nạn nhân. Sở Cứu hỏa Sacramento nói với KCRA rằng không có bệnh nhân nào trên máy bay, nhưng có 1 phi công và 2 nhân viên y tế.

Đội trưởng Justin Sylvia của Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết cả 3 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện trường vụ trực thăng y tế rơi xuống đường cao tốc ở Mỹ. Ảnh: Reddit.

Nhân chứng Davi Bychkoviak, một cư dân Sacramento đang trên đường về nhà, kể lại rằng chiếc trực thăng REACH màu đỏ rơi chỉ cách ông vài bước chân.

"Trước khi tai nạn xảy ra, tôi nhìn thấy chiếc trực thăng màu đỏ bay gần mặt đất. Chỉ vài giây sau, chiếc trực thăng rơi cách tôi chỉ hơn 1 mét. Có tiếng động mạnh và khói bốc lên từ hiện trường", Davi cho biết.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy nhiều mảnh vỡ tại hiện trường nơi chiếc máy bay gặp nạn.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.