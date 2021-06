Phát hiện quần thể rắn đẹp nhất Bắc Mỹ gần sân bay quốc tế

Một nghiên cứu của Cục khảo sát Địa chất Mỹ và Cơ quan Cá và Động vật hoang dã mới đây đã xác định hơn 72 hecta đất đầm lầy và đồi núi xung quanh SFO là nơi ở của 1.300 con rắn sọc nguy cấp. Đây là loài rắn được mệnh danh là đẹp nhất Bắc Mỹ, rắn sọc San Francisco thuộc động vật nguy cấp, có số lượng khoảng 1.000 - 2.000 con trong tự nhiên. Việc phát hiện mật độ rắn sọc lớn nhất từ trước đến nay đã dấy lên hy vọng loài rắn này đang trên đà phục hồi. Ban quản lý sân bay đã cam kết chịu trách nhiệm quản lý môi trường sống của chúng. Rắn sọc mất môi trường sống tự nhiên do hoạt động nông nghiệp, thương mại, phát triển đô thị và săn bắt trái phép. Rắn sọc San Francisco hay rắn garter Sand Francisco là một trong những loài rắn đẹp và độc nhất thế giới. Chúng có màu sắc rực rỡ và bắt mắt. Vảy lưng màu xanh lục, viền bởi các sọc đen, đỏ (đôi khi là cam) và xanh lục. Con trưởng thành có thể phát triển tới tổng chiều dài 18 – 55 inch (46 – 140 cm). Đầu của rắn sọc rộng hơn cổ và có màu đỏ. Đôi mắt của nó to hơn so với các loài rắn thông minh khác, giúp con rắn có thị lực chủ yếu hoạt động vào ban ngày. Rắn sọc San Francisco không có răng nanh, thích tắm mình dưới nắng. Chúng có thể chống chịu chất độc tetrodotoxin ở các con mồi lưỡng cư. Rắn sọc thực tế vô hại với con người. Những vết cắn của chúng chỉ gây ra sự kích thích nhẹ cho chúng ta nhưng đủ để gây tử vong cho con mồi với nọc độc trong nước bọt. Thức ăn của chúng chủ yếu là ếch chân đỏ California cũng sống ở quanh sân bay. Đó có thể là lý do hơn 1.000 con rắn sọc kéo tới khu vực SFO. Rắn sọc được xếp vào nhóm loài bị đe dọa năm 1967, theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Sacramento. Cả ếch chân đỏ cũng nằm trong danh mục được bảo vệ của liên bang. Ban quản lý sân bay đã cam kết chịu trách nhiệm quản lý môi trường sống của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Một nghiên cứu của Cục khảo sát Địa chất Mỹ và Cơ quan Cá và Động vật hoang dã mới đây đã xác định hơn 72 hecta đất đầm lầy và đồi núi xung quanh SFO là nơi ở của 1.300 con rắn sọc nguy cấp. Đây là loài rắn được mệnh danh là đẹp nhất Bắc Mỹ, rắn sọc San Francisco thuộc động vật nguy cấp, có số lượng khoảng 1.000 - 2.000 con trong tự nhiên. Việc phát hiện mật độ rắn sọc lớn nhất từ trước đến nay đã dấy lên hy vọng loài rắn này đang trên đà phục hồi. Ban quản lý sân bay đã cam kết chịu trách nhiệm quản lý môi trường sống của chúng. Rắn sọc mất môi trường sống tự nhiên do hoạt động nông nghiệp, thương mại, phát triển đô thị và săn bắt trái phép. Rắn sọc San Francisco hay rắn garter Sand Francisco là một trong những loài rắn đẹp và độc nhất thế giới. Chúng có màu sắc rực rỡ và bắt mắt. Vảy lưng màu xanh lục, viền bởi các sọc đen, đỏ (đôi khi là cam) và xanh lục. Con trưởng thành có thể phát triển tới tổng chiều dài 18 – 55 inch (46 – 140 cm). Đầu của rắn sọc rộng hơn cổ và có màu đỏ. Đôi mắt của nó to hơn so với các loài rắn thông minh khác, giúp con rắn có thị lực chủ yếu hoạt động vào ban ngày. Rắn sọc San Francisco không có răng nanh, thích tắm mình dưới nắng. Chúng có thể chống chịu chất độc tetrodotoxin ở các con mồi lưỡng cư. Rắn sọc thực tế vô hại với con người. Những vết cắn của chúng chỉ gây ra sự kích thích nhẹ cho chúng ta nhưng đủ để gây tử vong cho con mồi với nọc độc trong nước bọt. Thức ăn của chúng chủ yếu là ếch chân đỏ California cũng sống ở quanh sân bay. Đó có thể là lý do hơn 1.000 con rắn sọc kéo tới khu vực SFO. Rắn sọc được xếp vào nhóm loài bị đe dọa năm 1967, theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Sacramento. Cả ếch chân đỏ cũng nằm trong danh mục được bảo vệ của liên bang. Ban quản lý sân bay đã cam kết chịu trách nhiệm quản lý môi trường sống của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News