Những người sở hữu năng lực thần kỳ khoa học không thể lý giải

Gie Mcyen sống ở Australia, khiến người người bất ngờ khi không thể nói giọng địa phương mà thay vào đó là giọng Ireland chỉ sau một đêm. Cô cho biết, mình chưa từng đến Ireland nhưng giọng điệu hiện tại giống hệt người dân bản địa tại đó. Ông Tony may mắn thoát chết sau khi bị sét đánh. Sau khi tỉnh lại, Tony bỗng dưng có cảm hứng với đàn piano và âm nhạc. Ông đã mua một cây đàn và bắt đầu sáng tác những giai điệu tuyệt với dù chưa từng học chơi piano trước đó. Một người phụ nữ không muốn tiết lộ danh tính đã có năng lực làm tan băng bằng tay trần sau khi bị điện giật. Đối với tất cả những người hoài nghi, cô thậm chí đã chứng minh bằng cách ngồi trên băng và làm cho nó tan chảy. Cậu bé Nikolai Kryaglyachenko có khả năng dùng cơ thể mình như một nam châm cỡ lớn và hút tất cả các vật bằng kim loại ở xung quanh. Dù các bác sĩ liên tục đưa ra những giả định như cấu tạo da dính hay máu nhiễm từ, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác nào được công bố về khả năng đặc biệt của cậu bé. Sau khi bị chấn thương sọ não, Jason Padgett bắt đầu nhìn thấy hình dạng kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Sau đó, anh quyết định phác hoạ tất cả những gì mình nhìn thấy ra giấy và kết quả thật đáng kinh ngạc. Hiện tại, anh có thể vẽ các mô hình toán học phức tạp mà không cần sự trợ giúp của bất cứ công cụ nào. Ken Walters bị đột quỵ đến lần thứ 3 thì phát hiện mình có khả năng vẽ tranh theo phong cách doole vô cùng điêu luyện và bây giờ ông là chuyên viên thiết kế đồ họa hình quái vật cho các các công ty games. Isao Machii có khả năng dùng kiếm chém đồ vật cực nhanh và chuẩn xác. Thậm chí, anh từng nhiều lần cắt đôi viên đạn đang bay với tốc độ hơn 560km/h, nhanh đến mức phải dùng camera tốc độ cao quay chậm lại để chứng minh viên đạn bị kiếm chẻ đôi. Lars Anderson sở hữu những kỹ năng bắn cung khó tin với độ chính xác rất cao. Anh có thể bắn liên tục ba mũi tên trong 6 giây, bắn tên trong khi treo ngược người trên cao, hay vừa chạy nhảy vừa bắn. Michel Lotito may mắn sở hữu một "dạ dày thép" có thể tiêu hóa hết các vật liệu mình ăn. Theo các bác sĩ, ông có một lớp lót dày trong ruột giúp hấp thụ các kim loại sắc mà không vấn đề gì. Ông đã ăn khoảng 9 tấn kim loại trước khi qua đời năm 2007 ở tuổi 57. Masutatsu Oyama từng hạ gục 52 con bò khỏe mạnh, giết ba con trong số đó chỉ bằng một cú đấm. Với 49 con còn lại, ông đều dùng tay không chém bay sừng của chúng. Masutatsu cũng nhận lời thách đấu với các võ sư khác, nhưng phần lớn đều chiến thắng bằng một đấm duy nhất. Những người mắc hội chứng "tự động ủ bia" có thể khiến nồng độ cồn trong người tăng cao dù chỉ ăn bánh mì hay uống nước ngọt. Nguyên nhân là phần ruột dưới chứa rất nhiều men bia dùng để chuyển hóa carbohydrate trong thức ăn thành ethanol. Người bệnh sẽ có tửu lượng cao, nhưng kèm theo đó là nhiều tác hại về sức khỏe. Wim Hof sở hữu khả năng chịu lạnh đáng kinh ngạc. Ông từng leo Everest mà chỉ mặc quần đùi và đi sandals. Dù không thể chinh phục đỉnh núi, Hof đã thành công sống sót ở nơi nhiệt độ có thể hạ xuống đến âm 60 độ C. Ông cho biết, mình có được khả năng này nhờ một phương pháp thiền của đạo Phật giúp kiểm soát nhiệt độ cơ thể và phản ứng miễn dịch. Kevin Richardson được mệnh danh là "Người trò chuyện cùng sư tử" khi anh có thể thoải mái bước vào giữa bầy sư tử và chơi đùa với chúng. Richardson hiểu rõ về sư tử và còn học được một số tiếng kêu của loài vật này. Mời các bạn xem video: 5 Phát Minh Kỳ Lạ Mà Bạn Sẽ Không Tin Là Đang Tồn Tại. Nguồn: Chuyện lạ VN&TG

