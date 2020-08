Không ai tin những hình ảnh kỳ lạ này được chụp trên Trái Đất

Địa hình ấn tượng của vùng Nor Lípez, Bolivia được Google Earth ghi lại. Không ai tin rằng hình ảnh kỳ lạ này được chụp trên Trái Đất. Baskunchak là một hồ muối ở Astrakhan Oblast, Nga, cao hơn 21 mét so với mực nước biển, nhưng nhìn từ trên cao trông chẳng khác nào những vết xước trên bề mặt gỗ. Thị trấn Andamooka hẻo lánh của nước Úc vốn nổi tiếng với các mỏ khai thác đá, nằm cách 600 km so với Adelaide. Đây là địa hình của toàn thị trấn nhìn từ trên cao. Quốc đảo Kiribati được tạo nên từ 33 đảo san hô và một hòn đảo nổi làm đảo chính. Cánh đồng oliu ở Estepa, Tây Ban Nha nhìn như những tổ ong khổng lồ từ trên cao. Những ốc đảo và nguồn nước tự nhiên nằm giữa sa mạc ở Al-Hasa, Arab Saudi tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Nơi đây từ lâu đã trở thành nơi dừng chân cho các đoàn người du mục. Vùng Guerrero Negro thuộc bang Baja California Sur của Mexico, cạnh đó là một đầm phá nơi chứng kiến sự di cư của cá voi xám vào một thời gian định kỳ mỗi năm. Hình ảnh kỳ lạ này thực chất là những cánh đồng cỏ vàng đẹp mắt tại Boutilimit, Mauritania. Vịnh Nam trên bán đảo Kaikoura, New Zealand là địa điểm nổi tiếng để ngắm cá voi. Tuy nhiên nhìn từ độ cao này, bạn đừng hy vọng có thể nhìn thấy một con cá voi nào đang nhảy lên từ mặt nước. Quận Lake, Cumbria là một trong những khu vực nổi bật nhất của nước Anh về vẻ đẹp hoang sơ, bằng chứng là địa hình nhiều núi đá và cây xanh trong ảnh này. Dãy Andes, dãy núi lục địa dài nhất trên thế giới, đoạn chạy qua Argentina nhìn như những mảng màu loang lổ. Đây là một trong số những hình ảnh kỳ lạ nhất trên Trái Đất được Google Earth ghi lại. Pico del Teide là một ngọn núi lửa ở Tenerife với độ cao 3.718 mét, cũng là điểm cao nhất ở Tây Ban Nha. Google Maps chỉ đường từ HN đến TP HCM siêu dị | VTC

