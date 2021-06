Những bí quyết sinh tồn sai bét, đừng bao giờ làm theo trên phim ảnh

Chúng ta thường thấy những diễn viên mặc đồ cotton khi đi thám hiểm hay đi phượt. Tuy nhiên trang phục bằng cotton có thể khiến nó nặng hơn 27 lần vì thấm nước tốt. Chất vải này cũng tốn nhiều thời gian để khô hơn. Quần áo bằng polyester, nylon sẽ an toàn hơn nhiều. Khi điện thoại bị mất tín hiệu, các diễn viên thường lập tức coi nó là đồ bỏ đi. Tuy nhiên, điều này là không đúng. Nếu không có sóng điện thoại thì cũng đừng vội vất điện thoại đi vì nó vẫn có thể gửi tín hiệu tới các tháp mạng điện thoại gần đó để nhân viên cứu hộ xác định được vị trí của bạn. Khi gặp cơn bão kèm theo sấm sét phải nằm xuống sát đất là quan niệm sai lầm. Nguyên nhân là khi có bão lớn, đất sẽ thấm ướt nước và trở thành môi trường dẫn điện hoàn hảo. Do đó, muốn tăng cơ hội sống thì bạn càng ít tiếp xúc với mặt đất càng tốt. Trên phim hành động vẫn thường có những cảnh diễn viên nhảy ra từ xe ô tô đang chạy rất nhanh mà chẳng hề hấn gì. Nhưng thực tế thì bạn sẽ có cơ hội sống sót thấp khi thực hiện hành động này vì tốc độ quá lớn của chiếc xe khiến cơ thể bị thương rất nặng. Mẹo xác định phương hướng bằng rêu đã được nhiều diễn viên áp dụng trên phim nhưng ngoài đời chỉ đúng đối với khu vực Bắc bán cầu và thậm chí không phải lúc nào nó cũng chính xác. Rêu phát triển ở những nơi nhiều độ ẩm vì thế nó có thể mọc ở bất cứ đâu trên thân cây. Ăn tuyết để giải khát khi bị lạc là quan niệm sai lầm vì để nạp được 1 cốc nước vào cơ thể, bạn sẽ phải ăn hết đến vài xô tuyết. Việc này không giúp bạn bớt khát mà còn gây các bệnh khác cho cơ thể. Đừng nghĩ rằng con người có thể thoát khỏi động vật hoang dã bằng cách chạy thật nhanh vì ta luôn chậm hơn chúng. Khi gặp các loài động vật hoang dã, tốt hơn hết là bạn nên tìm hiểu về tập tính của chúng để bảo vệ bản thân. Trong phim, việc các nhân vật nhóm lửa trong hang động chắc chắn không còn lạ lẫm nhưng nó lại là hiện tượng vô lý. Khi đốt lửa trong hang, nhiệt độ sẽ làm cho đá giãn nở và dễ gây hiện tượng sập hang. Vì thế, bạn chỉ nên nhóm lửa ngoài trời thôi nhé. Khi đi lạc cần di chuyển ngay lập tức nếu không trời sẽ tối là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn di chuyển liên tục khi bị lạc thì sẽ rất mất sức và đội cứu hộ cũng khó có thể tìm thấy bạn. Cách tốt nhất là chỉ di chuyển khi đã xác định được phương hướng chính xác, nếu không hãy để lại dấu vết và tìm một nơi an toàn trú ẩn chờ cứu hộ. Trên phim ảnh, bạn sẽ thường thấy các nhân vật chịu rất ít ảnh thưởng từ cơn lốc xoáy, thậm chí họ còn bình thản khi nó đang ở rất gần. Nhưng thực tế thì lốc xoáy có thể cuốn biển quảng cáo, xe ô tô… và khiến bạn bị thương. Hoặc chính bạn sẽ bị cuốn vào cơn lốc. Xương rồng là nguồn nước tuyệt vời khi đi lạc trên sa mạc nhưng chỉ một loài xương rồng hình thùng là uống được. Những loài còn lại có thể chứa chất độc nguy hiểm cho cơ thể của con người. Khi bị rắn độc cắn phải lập tức hút máu ra. Tuy nhiên, vô số mạch máu nằm dưới da của chúng ta sẽ làm cho nọc độc xâm nhập nhanh vào máu. Và điều đó có nghĩa là cố gắng hút máu từ vết cắn không phải là ý tưởng sáng suốt, ngoài ra, nọc độc còn có thể gây tổn thương viêm mạc của miệng. Khi gặp gấu phải giả vờ chết. Tuy nhiên gấu tấn công chính là để bảo vệ mình và các con. Nhưng khi giả vờ chết, bạn cũng có thể thu hút sự chú ý và con vật sẽ muốn kiểm tra vật thể lạ. Khi bị lạc ngoài trời, uống đồ có cồn để giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên trên thực tế thân nhiệt đang giảm xuống, chủ yếu là do nhiệt của bạn bị thoát nhanh ra ngoài môi trường. Mời các bạn xem video: Những Ý Tưởng Tuyệt Vời Nâng Con Người Lên Cấp Độ Mới. Nguồn: KPTG

