Nấm sâu bướm mọc ra từ đầu ấu trùng đắt gấp 3 lần vàng

Nấm sâu bướm hay Đông Trung Hạ Thảo thường mọc ở cao nguyên Tây Tạng xa xôi và dãy núi Himalaya. Nó chỉ xuất hiện trong vài tuần mỗi năm ở các vùng núi xa xôi, hẻo lánh của Nepal, Tây Tạng, Ấn Độ và Bhutan. Đây được xem như đông dược mang trong mình lai lịch của 2 thế giới: Động vật và thực vật. Vị thuốc đặc biệt quý hiếm này là sự kết hợp của sâu non và loại nấm Cordyceps. Mùa đông, nấm Cordyceps sẽ thâm nhập và ký sinh trong cơ thể ấu trùng sâu non đồng thời hút hết chất dinh dưỡng khiến sâu chết. Sau đó mọc ra khỏi đầu ấu trùng như một bông hoa. Đến mùa hè nấm phát triển và trồi lên mặt đất trở thành Đông Trung Hạ Thảo. Đặc biệt, nấm sâu bướm tự nhiên thường rất khó tìm do nó thường ẩn mình giữa một biển cỏ. Thực tế trên thế giới có 507 loài trùng thảo, trong đó chỉ có giống Cordyceps Sinensis được gọi là Đông Trung Hạ Thảo, còn lại chỉ là trùng thảo. Giống loài này chỉ có ở vùng Na Khúc Tây Tạng, đây là nơi duy nhất đạt đủ điều kiện về địa lý, khí hậu và khoáng chất để Đông Trung Hạ Thảo sinh trưởng, phát triển. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh Đông Trung Hạ Thảo là loại thảo dược quý hiếm, có vô số công dụng tốt cho sức khỏe. Nó được sử dụng như một loại thuốc bổ nói chung, để hỗ trợ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Thạc sĩ, Bác sĩ YHCT Nguyễn Trọng Nghĩa - Giảng viên Khoa Y học Cổ truyền trường Đại học Nguyễn Tất Thành với kinh nghiệm trên 20 năm nghiên cứu về Đông Trung Hạ Thảo đã tổng hợp được 27 lợi ích đáng chú ý như chữa suy giảm miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư và HIV/AIDS. Đông Trung Hạ Thảo còn được xem là một loại viagra cực kỳ hiệu quả của Himalaya. Tuy nhiên, hiện vẫn có rất ít bằng chứng khoa học cũng như nghiên cứu chuyên sâu để chứng minh điều này. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng mạnh, nên việc khai thác Đông Trung Hạ Thảo cũng tăng đáng kể. Ở Tây Tạng, số lượng khai thác được vào đầu những năm 2000 đã nhiều gấp ba lần so với những năm 1980. Nhiều gia đình ở Tây Tạng đang có nguồn thu nhập chính nhờ khai thác nấm sâu bướm. Trung bình, Đông Trung Hạ Thảo tươi nguyên con Tây Tạng có mức giá lên tới 2 tỷ đồng/kg, loại khô nguyên con dao động từ 1,2 đến gần 2 tỷ đồng. Đông Trung Hạ Thảo nuôi trồng lại có mức giá lại mềm hơn, khoảng 60 triệu/kg. Để tận dụng hết dưỡng chất, cần chế biến đúng cách khi sử dụng Đông Trung Hạ Thảo. Rửa sạch rồi ngâm với rượu khoảng 1 tháng là dùng được. Trước khi đi ngủ uống 1 chén nhỏ để bồi bổ sức khỏe, cải thiện ăn ngủ, tăng cường sinh lý. Cho một lượng vừa đủ vào để nấu cháo phù hợp với người già và trẻ nhỏ đang mắc các bệnh về hô hấp, phế phổi. Dùng nước ấm rửa sạch rồi ngâm với nước nóng cho mềm rồi nhai trực tiếp rất tốt cho bệnh nhân sau mổ, suy nhược cơ thể. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

