Loài ong nguy cấp sao khiến Angelina Jolie ba ngày không tắm để tuyên truyền

Vừa qua, nữ minh tinh Angelina Jolie đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp trên tạp chí National Geographic với bộ ảnh chụp cùng bầy ong do nhiếp ảnh gia Dan Winters thực hiện. Được biết, bộ ảnh nằm trong dự án hưởng ứng ngày Quốc tế Ong 20/5. Nữ diễn viên cũng là đại sứ của phong trào mang tên Women for Bees do Liên hiệp quốc phát động. Angelina cho biết bản thân đã không tắm trong ba ngày nhằm loại bỏ các mùi lạ như sữa tắm, nước hoa để ong không tránh xa mình. Sau đó, ê-kíp bôi lên người nữ diễn viên một loại pheromone để thu hút và kết nối với chúng. "Thật đáng yêu khi được kết nối với những sinh vật này" nữ diễn viên chia sẻ. Ong thường được xem là loài côn trùng nguy hiểm và có thể gây tổn thương cho con người, nhưng Angelina tin mình có thể kết nối được với chúng. Thông điệp của Liên Hợp quốc trong Ngày Ong thế giới năm nay có nội dung: "Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào sự sống còn của ong cùng các loài thụ phấn khác, chẳng hạn như bướm, dơi và chim ruồi. Tuy nhiên, chúng ngày càng bị đe dọa từ các hoạt động của con người". Trên thực tế, ong đóng vai trò rất quan trọng đối với thế giới tự nhiên và quá trình sản xuất nông nghiệp của con người. 1/3 lượng thức ăn có nguồn gốc thực vật mà con người tiêu thụ hàng ngày cần ong thụ phấn để có thể sinh trưởng và phát triển. Ong giúp cho quá trình thụ phấn của 90% các vụ mùa lớn của thế giới. Các loài thụ phấn như ong không chỉ đóng vai trò trực tiếp vào an ninh lương thực mà còn là chìa khóa để bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, những năm gần đây, loài ong đang suy giảm mạnh về số lượng. Nguyên nhân là do chứng rối loại tan vỡ bầy đàn (colony collapse disorder), một hiện tượng bí ẩn một phần được cho là do thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó là những tác nhân như mất môi trường sống, ký sinh trùng, và biến đổi khí hậu... cũng đe dọa đến sự sinh tồn của loài ong. Nếu ong hoàn toàn biến mất trên thế giới, con người cũng đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Điều quan trọng cần làm là phải theo dõi sự suy giảm của ong và ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học. Đây sẽ là dịp tốt để nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò, hỗ trợ, khôi phục các loài thụ phấn. Trồng hoa chính là cách đơn giản và thiết thực nhất để có thể cứu chúng. Ngoài ra, bảo vệ môi trường sống của loài ong, giảm thiểu các hành động gây ra ảnh hưởng xấu đến tự nhiên cũng góp phần giúp cải thiện số lượng và chủng loại ong bị mất đi. Một số loài ong hiện đang thụ phấn cho cây trồng có thể sẽ không đáp ứng được những gì chúng ta cần trong tương lai. Khi khí hậu, môi trường và cây giống đang ngày một thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tiêu cực. Con người cần một nhóm loài lớn và đa dạng để dự bị, sẵn sàng tham gia ngay khi chúng ta cần để đảm bảo sản xuất lương thực ổn định. Theo Liên đoàn Nuôi ong Mỹ, chỉ riêng loài ong mật đã tạo ra lợi nhuận ước tính khoảng 20 tỷ USD trong ngành sản xuất cây trồng của nước này. Nếu tính cả các loài thụ phấn thì chúng đóng góp tới 200 tỷ USD trong sản xuất lương thực trên toàn thế giới.

