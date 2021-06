Khiếp đảm loài vật lớn nhất từng bay trên trời

Trong các loài vật tung cánh trên bầu trời, thằn lằn bay Quetzalcoatlus là loài lớn nhất từng được biết đến từ trước đến nay. Chúng thuộc về một chi của họ Azhdarchidae, gồm các loài thằn lằn bay không răng có cổ dài, sống vào cuối kỷ Creta ở Bắc Mỹ (cách đây khoảng 68 - 65.5 triệu năm). Tên của thằn lằn bay Quetzalcoatlus được đặt theo tên của linh vật Quetzalcoatl - con rắn thần có lông vũ biết bay của nền văn minh cổ Aztec ở Trung Mỹ. Với chiều cao 4.8-5.5 mét khi đứng thẳng, Quetzalcoatlus cao ngang hươu cao cổ, nhưng trọng lượng nhẹ hơn nhiều, từ 210–250 kg. Sải cánh của chúng rộng đến 10 mét, một tương đương một chiếc máy bay du lịch cỡ nhỏ. Quetzalcoatlus có trọng lượng rất nhẹ so với dáng vẻ "cồng kềnh" là nhờ bộ xương có cấu trúc rỗng. Đây cũng là yếu tố quyết định đến khả năng bay lượn của chúng. Theo các nhà nghiên cứu, loài thằn lằn bay khổng lồ này có thể bay cao từ 3.000 – 4.500 mét với tốc độ khoảng 120 km một giờ. Như một chiếc tàu lượn, chúng sẽ tận dụng các luồng gió để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể. Do sải cánh quá dài, có lẽ thằn lằn bay Quetzalcoatlus phải cất cánh từ vách núi đá cao hoặc chạy đà trên mặt đất giống như một chiếc bay. Và cũng như máy bay, việc hạ cánh của Quetzalcoatlus đòi hỏi kỹ năng điêu luyện cũng như "đường băng" phù hợp, nếu không chúng sẽ bị thương khi tiếp đất. Dù có vẻ ngoài “khủng bố”, thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus vô hại với hầu hết các loài khủng long khác do thức ăn của chúng chú yếu là cá, côn trùng và các động vật nhỏ. Có thể chúng đã sải cánh bay lượn trên các bờ biển và hớt con mồi dưới nước bằng cái mỏ rộng như mỏ bồ nông, hoặc lang thang xung quanh các hồ nước đề tìm kiếm thức ăn như các loài cò, sếu ngày nay. Ở trên mặt đất, Quetzalcoatlus sẽ xếp đôi cánh lại và di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau. Khi đó, đôi cánh sẽ có vai trò như cái nạng chống, giúp chúng có được tư thế vững chãi trên mặt đất bằng phẳng cũng như vách núi. Nhiều khả năng Quetzalcoatlus chỉ là những con vật vụng về khi ở trên mặt đất. Chúng dễ dàng bị phục kích trở thành mồi ngon cho những loài khủng long ăn thịt có trọng lượng lớn gấp nhiều lần. Chiếc mỏ của Quetzalcoatlus rất cứng, dài và nhọn, là công cụ săn mồi hiệu quả đồng thời cũng là vũ khí tự vệ của chúng. Quetzalcoatlus sẽ mổ vào những kẻ đe dọa, tương tự cách chiến đấu của các loài chim ngày nay. Tồn tại đến giai đoạn cuối của kỷ nguyên khủng long, Quetzalcoatlus là nhân chứng trong sự kiện đẫn đến cuộc tuyệt chủng đẩy bí ẩn của các con vật khổng lồ. Chúng đã được ngắm nhìn sự kiện bi tráng này từ nơi cao nhất, nơi các loài vật khác thời đó không thể nào với tới. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

