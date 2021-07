Đây là những thực phẩm giúp con người sống sót qua tận thế

Mật ong là thực phẩm phù hợp để sống sót qua tận thế, nó có thể tồn tại được rất lâu mà vẫn thơm ngon. Các nhà khảo cổ từng tìm thấy mật ong có niên đại 3.000 năm tuổi nhưng vẫn có thể ăn được khi khai quật những ngôi mộ tại Ai Cập vào năm 2015. Mật ong tồn tại lâu là do lượng nước thấp và lượng đường cao, nên vi khuẩn không thể phát triển. Mật ong cũng chứa một lượng nhỏ hydrogen peroxide (H2O2), làm ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Các loại đậu sấy khô cũng là thực phẩm có thể để được rất lâu nhờ có lượng nước thấp và lượng đường cao. Do đó, vi khuẩn và nấm mốc không thể phát triển một cách dễ dàng. Nếu chúng ta bảo quản đậu trong bình chứa kín, chúng sẽ tồn tại trong nhiều năm và vẫn chứa một lượng protein lớn. Nước tương có hạn sử dụng kéo dài ít nhất 3 năm do sự kết hợp của hàm lượng muối cao và quá trình lên men tự nhiên. Thời gian lưu trữ tối đa phụ thuộc vào loại nước tương và nhiệt độ bảo quản. Tính axit của giấm được tạo ra bằng cách sử dụng vi khuẩn Acetobacter để lên men. Các loại vi khuẩn khác không thể phát triển trong môi trường axit nên thời gian sử dụng của giấm rất dài. Gạo trắng cất 30 năm trong hộp thiếc vẫn có thể ăn được nếu ở trong nhiệt độ bảo quản thấp (khoảng 3 độ C) và môi trường thiếu oxy. Tuy nhiên nếu bạn thấy gạo nâu có dầu và mùi như sơn cũ thì tốt nhất hãy bỏ nó đi. Nếu được giữ ở nhiệt độ không đổi, chocolate có thể tồn tại trong 2 năm hoặc lâu hơn mà không bị mất chất dinh dưỡng. Nếu muối và đường được bảo quản trong hộp kín chống ẩm, bạn có thể sử dụng chúng vô thời hạn. Nhưng nếu muối có thêm chất phụ gia, chẳng hạn như iốt, tuổi thọ của muối sẽ giảm xuống còn khoảng 5 năm. Thịt khô là thực phẩm có thời hạn sử dụng rất dài, chính vì thế, nó là thực phẩm quen thuộc của người dân trong mỗi chuyến đi dài ngày trong rừng. Bơ đậu phộng rất giàu protein và chất béo, bạn có thể tìm thấy chúng trong các cửa hàng thực phẩm. Và nếu ngày tận thế đến, thì nó sẽ là món thực phẩm giá trị để mang theo. Soylent được biết đến là loại bột có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và đặc biệt chúng có thể để được thời gian khá lâu nếu bảo quản đúng cách. Mời các bạn xem video: Những Hiện Tượng Thiên Nhiên Kỳ Lạ Và Độc Đáo Trên Thế Giới. Nguồn: Chuyện lạ VN&TG

