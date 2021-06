Bí ẩn sân bay Denver chứa dấu hiệu kỳ quái về ngày tận thế

Sân bay quốc tế Denver thường được gọi là DIA, nằm ở tây bắc Denver, Colorado. Sân bay này do City & County of Denver Department of Aviation làm cơ quan quản lý và điều hành. Đây cũng là sân bay rộng nhất nước Mỹ và đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên đã có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh sân bay Denver, ngay cả khi nó mới chỉ nằm trên bản vẽ. Đến nay, sân bay nổi tiếng này vẫn được nhiều người tin rằng đang che giấu rất nhiều bí mật. Nhiều người đã liên tưởng Sân bay Quốc tế Denver (DEN) với hội kín Illuminati và các hoạt động bí mật của chính phủ trong nhiều thập kỷ. Những bức tranh tường kỳ lạ, những chiếc đầu quái thú hay bức tượng con ngựa "sát nhân" đáng sợ chắc chắn đã mang lại cho họ rất nhiều tư liệu. Một trong những giả thuyết được nhiều du khách tò mò tìm hiểu và nghe đến nhất chính là mục đích thực sự của sân bay Denver khi được xây rộng gấp đôi sân bay Manhattan và ngân sách xây dựng vượt 2 tỷ USD. Cũng vì diện tích sân bay quá rộng lớn nên trong nhiều năm nay, nó từng "mang tiếng" không ít lần là sở hữu thế giới ngầm, ẩn sâu dưới lòng đất. Nhiều người cho rằng, phía dưới sân bay Denver là một tầng hầm dùng để trú ẩn khi con người phải đối mặt với ngày tận thế. Hoặc, dưới lòng đất là các căn cứ bí mật của chính phủ hay phục vụ đưa đón giới tinh hoa Nơi đây cũng nổi tiếng vì trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng sợ và kỳ lạ. Kiệt tác nổi tiếng nhất là con ngựa khổng lồ cao gần 10 m với đôi mắt rực lửa. Có thông tin, đôi mắt đỏ của bức tượng con ngựa đã giết chết chính người tạo ra nó, nhà điêu khắc Luis Jiménez. Trong sân bay có những bức tranh tường vẽ một con quỷ nhảy khỏi chiếc hòm hoặc thần chết của người Ai Cập cổ đại. Viên đá đặt ở đường vào sân bay Denver có biểu tượng Hội Tam điểm - hội kín nhất thế giới - trên đó và nó chính là một thiết bị thời gian, mở vào năm 2094. Trong 20 năm qua, các thuyết âm mưu cho rằng, cách bố trí đường băng của Sân bay Denver trông giống như một hình chữ Vạn. Nó cũng khá giống biểu tượng của phát xít Đức. Mặc dù chưa rõ sân bay Denver có nối tới Tổ hợp Núi Cheyenne hay NORAD không, nhưng có một điều đã chắc chắn: có ít nhất 6 tầng hầm ngầm bên dưới phi trường này. Nhiều người tin rằng hệ thống này giống như Khu vực 51, để phục vụ thử nghiệm về người ngoài hành tinh và UFO. Tuy bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp các giả thuyết và điều bí mật, đại diện sân bay đã nhiều lần phủ nhận các thông tin trên. Họ cho rằng việc sân bay có một khu ngầm không phải điều bí mật và nơi này được tạo ra để làm đường hầm cho tàu điện. Mời các bạn xem video: Kỳ lạ: Những viên đá chế đồ uống vĩnh cửu, không tan. Nguồn: ANTV

Sân bay quốc tế Denver thường được gọi là DIA, nằm ở tây bắc Denver, Colorado. Sân bay này do City & County of Denver Department of Aviation làm cơ quan quản lý và điều hành. Đây cũng là sân bay rộng nhất nước Mỹ và đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên đã có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh sân bay Denver, ngay cả khi nó mới chỉ nằm trên bản vẽ. Đến nay, sân bay nổi tiếng này vẫn được nhiều người tin rằng đang che giấu rất nhiều bí mật. Nhiều người đã liên tưởng Sân bay Quốc tế Denver (DEN) với hội kín Illuminati và các hoạt động bí mật của chính phủ trong nhiều thập kỷ. Những bức tranh tường kỳ lạ, những chiếc đầu quái thú hay bức tượng con ngựa "sát nhân" đáng sợ chắc chắn đã mang lại cho họ rất nhiều tư liệu. Một trong những giả thuyết được nhiều du khách tò mò tìm hiểu và nghe đến nhất chính là mục đích thực sự của sân bay Denver khi được xây rộng gấp đôi sân bay Manhattan và ngân sách xây dựng vượt 2 tỷ USD. Cũng vì diện tích sân bay quá rộng lớn nên trong nhiều năm nay, nó từng "mang tiếng" không ít lần là sở hữu thế giới ngầm, ẩn sâu dưới lòng đất. Nhiều người cho rằng, phía dưới sân bay Denver là một tầng hầm dùng để trú ẩn khi con người phải đối mặt với ngày tận thế. Hoặc, dưới lòng đất là các căn cứ bí mật của chính phủ hay phục vụ đưa đón giới tinh hoa Nơi đây cũng nổi tiếng vì trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng sợ và kỳ lạ. Kiệt tác nổi tiếng nhất là con ngựa khổng lồ cao gần 10 m với đôi mắt rực lửa. Có thông tin, đôi mắt đỏ của bức tượng con ngựa đã giết chết chính người tạo ra nó, nhà điêu khắc Luis Jiménez. Trong sân bay có những bức tranh tường vẽ một con quỷ nhảy khỏi chiếc hòm hoặc thần chết của người Ai Cập cổ đại. Viên đá đặt ở đường vào sân bay Denver có biểu tượng Hội Tam điểm - hội kín nhất thế giới - trên đó và nó chính là một thiết bị thời gian, mở vào năm 2094. Trong 20 năm qua, các thuyết âm mưu cho rằng, cách bố trí đường băng của Sân bay Denver trông giống như một hình chữ Vạn. Nó cũng khá giống biểu tượng của phát xít Đức. Mặc dù chưa rõ sân bay Denver có nối tới Tổ hợp Núi Cheyenne hay NORAD không, nhưng có một điều đã chắc chắn: có ít nhất 6 tầng hầm ngầm bên dưới phi trường này. Nhiều người tin rằng hệ thống này giống như Khu vực 51, để phục vụ thử nghiệm về người ngoài hành tinh và UFO. Tuy bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp các giả thuyết và điều bí mật, đại diện sân bay đã nhiều lần phủ nhận các thông tin trên. Họ cho rằng việc sân bay có một khu ngầm không phải điều bí mật và nơi này được tạo ra để làm đường hầm cho tàu điện. Mời các bạn xem video: Kỳ lạ: Những viên đá chế đồ uống vĩnh cửu, không tan. Nguồn: ANTV