Con trăn nổi tiếng nhất thế giới nhờ bộ da cầu vồng như photoshop

Một con trăn tại vườn thú ở bang California bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ bộ da lấp lánh tuyệt đẹp như cầu vồng dưới ánh sáng Mặt trời. Con trăn có tên là "My love" hiện đang sống tại vườn thú bò sát Fountain Valley, California, Mỹ. Đoạn video người quản lý vườn thú ôm con trăn lập tức hút tới 31.735 lượt thích trên Instagram. Theo lời người quản lý vườn thú, con trăn này đã nổi tiếng từ lâu, bất kỳ khi nào đăng hình nó lên mạng xã hội đều nhận được sự chú ý lớn. "Nó có lẽ là một trong những con trăn nổi tiếng nhất thế giới", ông Brewer - người sáng lập vườn thú bò sát nói. "Nó là một con trăn siêu dễ thương. Sự hiền lành của nó là một trong những điều tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy", ông Brewer cho biết thêm. Được biết, con trăn có bộ gene kết hợp giữa trăn lưới Đông Nam Á và trăn vàng Miến Điện, đó là yếu tố giúp bộ da của nó trở nên lấp lánh sắc cầu vồng dưới ánh sáng. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với con trăn có bộ da đặc biệt này. Nhìn nó hệt như sản phẩm của photoshop, kỳ diệu đến khó tin và nhiều người cho rằng nhìn thấy có thể gặp may mắn. Trăn Miến Điện hay còn gọi là trăn mốc (danh pháp ba phần: Python molurus bivittatus) trước đây được xem là phân loài lớn nhất của trăn Ấn Độ trong chi python. Cho đến năm 2009 thì các nhà khoa học đã xác minh lại rằng chúng là một loài riêng biệt, một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới, là loài bản địa nhiều khu vực nhiệt đới, bán nhiệt đới phía Nam và Đông Nam Á. Chúng thường được tìm thấy gần nước và đôi khi bán thủy sinh. Nhưng cũng có thể được tìm thấy trên các cây lớn. Trong môi trường hoang dã, trăn Miến Điện có chiều dài trung bình 3,7 mét (12 ft), nhưng có thể đạt đến chiều dài 5,74 m. Trăn Miến Điện trong 24h đã nuốt xong bốn con dê nặng khoảng 5,5 đến 8,5 kg. Chúng có khả năng ăn nhiều trong 1 lúc và nhịn đói trong một khoảng thời gian dài, khi nhịn ăn thì uể oải. Trăn lưới Đông Nam Á hay còn gọi là Trăn Gấm là loài trăn khá mảnh mai và nhanh nhẹn. Nhưng chúng lại cực kỳ nguy hiểm. Tính đến nay đã có rất nhiều ca tử vong do loài trăn này gây ra nên. Mỗi con trăn Gấm có tuổi thọ trung bình 20 năm, dài đến 8,5m và nặng 159kg. Chúng thường sống trong các khu rừng nhiệt đới, những nơi ấm áp và gần nguồn nước.

