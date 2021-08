Xuýt xoa loại quả cực đắt đỏ: Vỏ giống xoài, trong ruột là... chuối

Giống quả kỳ lạ có tên là Akebi hay còn gọi là nho socola, đây là loại quả có xuất xứ từ Tohoku, Nhật Bản. Điều thú vị đó là Akebi có thể ăn được cả vỏ lẫn ruột, trở thành nguyên liệu để chế biến các món ăn. Sở dĩ nó có tên gọi nho socola bởi khi cây Akebi nở hoa, chúng tỏa ra mùi hương tựa mùi sô cô la. Trên thị trường giống nho Akebi được bán với giá dao động 250.000 - 300.000 mỗi quả. Phần ruột bên trong có màu trắng đục và chứa rất nhiều hạt đen giống chanh dây. Trước đây, Akebi là một loại quả mọc hoang dã. Tuy nhiên sau đó, biết được công dụng hữu ích loại quả này nên người dân Nhật đã đưa vào trồng trọt.Giống Akebi có thể trồng quanh năm và thu hoạch sau 5-8 tháng. Chúng thường được thu hoạch vào mùa thu tháng 9,10. Mỗi độ Akebi chín, giàn akebi trồng rất thích mắt. Cây Akebi trưởng thành đạt độ cao khoảng 10 mét. Vào màu thu nó sẽ đơm hoa kết quả, cho ra những cụm hoa mọc thành từng chùm, màu sắc rất đẹp. Đặc biệt hoa Akebi tỏa ra một mùi thơm rất nồng nàn quyến rũ và sau khi hoa tàn sẽ trổ quả. Quả Akebi có chiều dài khoảng 6 đến 10cm. Khi quả còn nhỏ hoặc chưa chín sẽ có màu xanh lá. Với loài Akebi mọc hoang dã thì khi quả chín sẽ có màu tím đậm đặc trưng rất bắt mắt. Còn với loài Akebi được trồng thì cũng có màu tím đậm nhưng quả sẽ không tự nứt vỏ. Điều kì lạ của Akebi là khi nứt vỏ ra quả mới không bị hư thối. Loại quả này không có vị ngọt nhưng mỗi bộ phận của Akebi đều có công dụng riêng, như vỏ ngoài có thể xào với rau, nướng hoặc rán bột. Vỏ akebi hơi cay và đắng nhưng khi nấu lên sẽ loại bỏ được vị cay ra khỏi vị đắng. Quả Akebi có phần ruột màu trắng đục và rất nhiều hạt đen bóng. Nếu ăn phần ruột thì sẽ có vị nhạt, còn ăn hột thì sẽ có vị đắng. Hạt của giống Akebi có thể chiết xuất thành tinh dầu, dược liệu. Lá dùng làm trà Thịt của Akebi có chứa nhiều Vitamin C. Đây là loại vitamin tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh, phục hồi mệt mỏi và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Vỏ của Akebi có chứa rất nhiều dưỡng chất và đặc biệt là Kali. Đây là loại khoáng chất cần thiết và quan trọng cho cơ bắp. Nó có vai trò bài tiết muối natri ra khỏi cơ thể. Quả Akebi có chứa vitamin C giúp cải thiện làn da của chúng ta. Vitamin C giúp làn da khỏe khoắn, ngăn ngừa lão hóa. Đặc biệt là nó giúp thúc đẩy làn da tạo ra collagen giúp giữ da luôn căng mịn, không có vết nhăn.



Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày.





