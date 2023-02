Xôn xao iPhone 15 Pro có màn hình mới với thiết kế đáng mong đợi

Theo dự kiến, Apple sẽ cho ra mắt dòng iPhone 15 mới vào tháng 9, song hiện có rất nhiều tin đồn về iPhone thế hệ mới rò rỉ trên mạng. Trong tweet mới nhất của ShrimpApplePro, một tài khoản nổi tiếng trong giới đưa tin rò rỉ về sản phẩm của Apple cho hay, dòng iPhone 15 sẽ có cùng kích thước màn hình với dòng iPhone 14 là 6,1 và 6,7 inch. Tuy nhiên, chỉ iPhone 15 Pro sẽ có viền mỏng hơn. ShrimpApplePro trước đó cho biết màn hình trên các mẫu iPhone 15 Pro sẽ được làm cong, tương tự như trên Apple Watch. Các nguồn khác không thể chứng thực thông tin về màn hình cong, nhưng ShrimpApplePro nói rằng điều này không có gì ngạc nhiên vì iPhone 15 Pro vẫn đang trong giai đoạn sản xuất ban đầu. Các nguồn mô tả là iPhone 15 Pro rất đẹp vì có thiết kế đáng mong đợi với khung bằng titan. Bên cạnh đó, trong một bài viết Apple Hub chia sẻ về các thông số kỹ thuật dự kiến được cho là của dòng iPhone 15 trên Twiter, ShrimpApplePro đã phản hồi với nội dung cho biết iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có thiết kế cụm camera sau hoàn toàn mới. Các tin đồn trước đây cho thấy, iPhone 15 và iPhone 15 Plus đều sẽ có camera chính với độ phân giải 48 MP. Một nguồn tin khác lại cho rằng, thiết kế mới đang được đồn đoán có thể có dạng bo tròn. Theo thông tin từ Apple Hub, có thể iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn sẽ có kích thước màn hình là 6.1 inch và 6.7 inch. Bộ đôi này cũng sẽ sở hữu Dynamic Island như các mẫu Pro. Nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây cũng cho thấy iPhone 15 Ultra sẽ là mẫu iPhone cao cấp nhất trong năm nay. Mặt khác, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo - người thường xuyên đưa ra dự đoán chính xác về sản phẩm sắp ra mắt của Apple - nhắc lại nhận định iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ chuyển nút nguồn và âm lượng vật lý sang dạng phím cứng mới. Nếu người dùng "phản ứng tốt", Táo khuyết sẽ áp dụng thay đổi cho các thiết bị cao cấp khác trong tương lai. Vào tháng 10/2022, Ming-Chi Kuo đưa ra dự đoán đầu tiên về vấn đề này. Khi đó, ông giải thích rằng nút nguồn và âm lượng vật lý sẽ bị loại bỏ, thay thế bằng các nút trạng thái cứng (không lún vào khi bấm). >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

