Xem cách đại gia công nghệ “đốt tiền” chỉ để... thoả mãn thú vui

Năm 2012, tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập của tập đoàn công nghệ Oracle, đã chi đến 300 triệu USD để mua 98% diện tích hòn đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ. Hòn đảo bao gồm 90.000 mẫu đất, 3.200 cư dân sinh sống và hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons. Vị tỷ phú này có kế hoạch sử dụng hòn đảo để thử nghiệm các công nghệ hoạt động thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời và xe điện. Là CEO của thương hiệu xe điện Tesla, không khó hiểu khi tỷ phú Elon Musk có niềm đam mê đặc biệt với phương tiện này. Năm 2013, vị tỷ phú chi 920.000 USD để mua một chiếc xe hơi kết hợp tàu ngầm từng xuất hiện trong phim Điệp viên 007 tại một cuộc bán đấu giá. Elon Musk chia sẻ: "Khi bản thân còn là một cậu nhóc ở Nam Phi, tôi từng cảm thấy rất tuyệt vời khi được xem James Bond trong tập phim 'The Spy Who Loved Me' lái chiếc Lotus Espirit bay ra khỏi cầu tàu, nhấn nút và biến nó thành một chiếc tàu ngầm dưới biển. Tôi cũng đã từng rất thất vọng khi biết được rằng nó không thực sự biến hình được. Và điều tôi định làm là nâng cấp nó với một động cơ điện Tesla và tìm cách làm nó biến hình được thật" Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã đầu tư 42 triệu USD để chế tạo một chiếc đồng hồ khổng lồ có thể hoạt động liên tiếp trong 10.000 năm. Hiện nó được chôn tại một ngọn núi ở bang Texas, Mỹ. Chiếc đồng hồ này được thiết kế để chạy chậm hơn rất nhiều lần so với nhịp thời gian thông thường. Theo đó, nó sẽ chỉ tích tắc mỗi năm một lần, kim thế kỷ cứ 100 năm mới di chuyển một nhịp và sau mỗi 1.000 năm chuông mới lại đổ một lần. Vị tỷ phú giàu nhất thế giới còn thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với ngành hàng không vũ trụ. Ông đã thành lập công ty Blue Origin - Công ty thương mại đầu tiên thành công trong việc phóng tên lửa tái sử dụng. Vào năm 2013, ông còn chi tiền cho một chuyến khám phá dưới lòng Đại Tây Dương để tìm lại những bộ phận, động cơ của tàu vũ trụ Apollo. Đồng sáng lập Google - Tỷ phú Sergey Brin được cho là đã chi khoảng 100-150 triệu USD để chế tạo một chiếc tàu bay khổng lồ. Brin được cho là đang chế tạo chiếc phi thuyền, sẽ là máy bay lớn nhất thế giới, từ một trung tâm nghiên cứu của NASA gần Mountain View, California. Nhà đồng sáng lập Google được cho là sẽ sử dụng nó để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá cho các sứ mệnh nhân đạo, hoặc như một "du thuyền trên không" cho bạn bè và gia đình. Trong khi đó, tỷ phú Larry Page, nhà đồng sáng lập khác của Google, cũng có sở thích đặc biệt với các phương tiện hàng không. Vị tỷ phú này đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp về chế tạo các loại ô tô bay. Vào năm 2005, hai nhà sáng lập của Google đã từng mua một chiếc máy bay Boeing 767-200 - từ hãng hàng không Qantas với giá 15 triệu USD để làm phương tiện công tác. Phi cơ này có sức chứa 50 hành khách và được 2 vị tỷ phú trang bị đầy đủ các tiện nghi tân tiến.

Năm 2012, tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập của tập đoàn công nghệ Oracle, đã chi đến 300 triệu USD để mua 98% diện tích hòn đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ. Hòn đảo bao gồm 90.000 mẫu đất, 3.200 cư dân sinh sống và hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons. Vị tỷ phú này có kế hoạch sử dụng hòn đảo để thử nghiệm các công nghệ hoạt động thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời và xe điện. Là CEO của thương hiệu xe điện Tesla, không khó hiểu khi tỷ phú Elon Musk có niềm đam mê đặc biệt với phương tiện này. Năm 2013, vị tỷ phú chi 920.000 USD để mua một chiếc xe hơi kết hợp tàu ngầm từng xuất hiện trong phim Điệp viên 007 tại một cuộc bán đấu giá. Elon Musk chia sẻ: "Khi bản thân còn là một cậu nhóc ở Nam Phi, tôi từng cảm thấy rất tuyệt vời khi được xem James Bond trong tập phim 'The Spy Who Loved Me' lái chiếc Lotus Espirit bay ra khỏi cầu tàu, nhấn nút và biến nó thành một chiếc tàu ngầm dưới biển. Tôi cũng đã từng rất thất vọng khi biết được rằng nó không thực sự biến hình được. Và điều tôi định làm là nâng cấp nó với một động cơ điện Tesla và tìm cách làm nó biến hình được thật" Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã đầu tư 42 triệu USD để chế tạo một chiếc đồng hồ khổng lồ có thể hoạt động liên tiếp trong 10.000 năm. Hiện nó được chôn tại một ngọn núi ở bang Texas, Mỹ. Chiếc đồng hồ này được thiết kế để chạy chậm hơn rất nhiều lần so với nhịp thời gian thông thường. Theo đó, nó sẽ chỉ tích tắc mỗi năm một lần, kim thế kỷ cứ 100 năm mới di chuyển một nhịp và sau mỗi 1.000 năm chuông mới lại đổ một lần. Vị tỷ phú giàu nhất thế giới còn thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với ngành hàng không vũ trụ. Ông đã thành lập công ty Blue Origin - Công ty thương mại đầu tiên thành công trong việc phóng tên lửa tái sử dụng. Vào năm 2013, ông còn chi tiền cho một chuyến khám phá dưới lòng Đại Tây Dương để tìm lại những bộ phận, động cơ của tàu vũ trụ Apollo. Đồng sáng lập Google - Tỷ phú Sergey Brin được cho là đã chi khoảng 100-150 triệu USD để chế tạo một chiếc tàu bay khổng lồ. Brin được cho là đang chế tạo chiếc phi thuyền, sẽ là máy bay lớn nhất thế giới, từ một trung tâm nghiên cứu của NASA gần Mountain View, California. Nhà đồng sáng lập Google được cho là sẽ sử dụng nó để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá cho các sứ mệnh nhân đạo, hoặc như một "du thuyền trên không" cho bạn bè và gia đình. Trong khi đó, tỷ phú Larry Page, nhà đồng sáng lập khác của Google, cũng có sở thích đặc biệt với các phương tiện hàng không. Vị tỷ phú này đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp về chế tạo các loại ô tô bay. Vào năm 2005, hai nhà sáng lập của Google đã từng mua một chiếc máy bay Boeing 767-200 - từ hãng hàng không Qantas với giá 15 triệu USD để làm phương tiện công tác. Phi cơ này có sức chứa 50 hành khách và được 2 vị tỷ phú trang bị đầy đủ các tiện nghi tân tiến.