Chiếc máy bay duy nhất trên thế giới có khả năng... bay giật lùi

Antonov An-2 được xem là một tự hào của ngành hàng không Nga khi là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể bay giật lùi trên không. Đây cũng có thể coi là dòng máy bay hai tầng cánh duy nhất vẫn còn được sử dụng trong thế kỷ 21. Được sản xuất từ năm 1947, máy bay này có giá thành rất rẻ, chi phí bảo dưỡng thấp, độ bền cao và đặc biệt là dễ điều khiển Khả năng bay lùi của Antonov An-2 được thể hiện rõ trong sách hướng dẫn bay của nó, chiếc phi cơ này không có tốc độ tối thiểu. Tốc độ tối thiểu là tốc độ mà khi máy bay bay ở tốc độ thấp hơn tốc độ này, nó sẽ bị mất lực nâng và rơi. Thậm chí, trong điều kiện thuận gió, chiếc An-2 này còn có thể bay trên không với vận tốc chỉ 30km/h mà vẫn không bị rơi. Theo các phi công kinh nghiệm, tốc độ tối thiểu của An-2 là không có do khi bay ở vận tốc khoảng 55 km/h lực nâng của máy bay vẫn đủ nhờ có tới 2 tầng cánh. Nếu gặp một cơn gió ngược có tốc độ tương đương (55 km/h) chiếc máy bay sẽ đứng im một chỗ và nếu gió ngược khoảng 65 km/h, nó sẽ bắt đầu bay... giật lùi. Nói cách khác, lúc này chiếc máy bay sẽ trôi chậm dần (do gió ngược) như một chiếc tàu lượn, chờ đến khi vận tốc trôi của máy bay xuống dưới 10km/h phi công sẽ bật động cơ nhưng đảo chiều quay, cho cánh quạt thổi gió về phía trước, chiếc máy bay sẽ lượn gió và bay lùi. Đây là khả năng độc nhất vô nhị mà không một loại máy bay nào trên thế giới, kể cả những máy bay hiện đại hiện nay có thể làm được. Một điều đặc biệt nữa là, An-2 dễ bay đến nỗi tài liệu hướng dẫn sử dụng của chúng chỉ dày vỏn vẹn có 10 trang giấy A4 chủ yếu là hướng dẫn cách đọc thông số trên các loại đồng hồ hiển thị. Khoang trong của chiếc máy bay có thể chứa được khoảng 15 người chưa kể 2 phi công. Tầm bay tối đa mà An-2 đạt được vào khoảng 845 km tùy vào điều kiện bên ngoài và lượng hàng hóa nó mang theo. Trần bay của An-2 tối đa được khoảng 4.500 mét so với mực nước biển. Máy bay chịu được trọng lượng tối đa 5,5 tấn. Đây cũng là chiếc máy bay dễ tính nhất đối với bộ phận mặt đất khi có thể hạ cánh ở bất cứ đâu "bằng phẳng" và đủ dài 200m. Không quân Việt Nam cũng đã từng được biên chế mẫu mẫu máy bay cánh bằng có khả năng bay lùi độc đáo này.

