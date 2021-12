Xẻ viên đá lạ, chuyên gia lập tức định giá 21 tỷ đồng

Trong một lần cược thạch, một tay săn ngọc tình cờ có trong tay 2 tảng đá tuy nhiên đã mất một số tiền khá nhiều. Cược thạch là việc một người dùng tiền để mua các khối đá nguyên bản về sau đó xẻ ra để lấy ngọc bên trong. Nếu như tìm được tảng đá thực sự là ngọc thì người mua được coi là trúng lớn, bởi ngọc có thể chế tạo thành nhiều món trang sức đắt giá. Ngược lại, nếu bên trong chỉ là đá thì chủ nhân coi như mất trắng. Sau khi xẻ một viên đá ra, anh chàng vô cùng thất vọng khi bên trong chỉ là đá thường. Thợ săn ngọc lo rằng viên còn lại cũng chỉ là đá, bởi nếu thực sự là vậy anh ta sẽ rơi vào cảnh phá sản. Vì vậy anh chàng đã mang đến chuyên gia về ngọc Âu Dương Thu Mi để nhờ bà giám định. Âu Dương Thu Mi là giám đốc điều hành của Hiệp hội Đá quý Châu Á và là một trong mười người giám định bảo thạch nổi tiếng trên thế giới. Sau khi xẻ 1 phần ở lớp vỏ, bà ÂU Dương Thu Mi đã dùng đèn soi và nhận định màu xanh của khối đá này khá hiếm. Với màu sắc này, khối ngọc lục bảo có thể lên tới 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ VND). Tuy nhiên, bà nhấn mạnh nếu xẻ đôi nó ra mà bên trong ruột không phải ngọc thì anh ta sẽ mất trắng. Sau khi nghe xong, người đàn ông quyết định sẽ đem tảng đá về nhà để trưng bày và đợi tới khi thích hợp sẽ xẻ nó ra sau. Ngọc lục bảo Emerald là một trong những loại đá quý được yêu thích nhất hàng ngàn năm qua. Ngọc lục bảo có giá trị cao và hiếm hơn gấp 20 lần so với kim cương. Do đá Emerald có màu xanh lục nên người ta coi đây là loại đá biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi nảy nở và hy vọng. Trong tự nhiên đá Emerald rất hiếm chính vì thế thường chỉ được tạo tác thành các đồ trang sức nhỏ như mặt nhẫn, dây chuyền... Cách đây khoảng 2000 năm TCN đá Emerald được sử dụng như một loại tiền tệ tại Babylon, người Ai Cập cổ đại cũng thường sử dụng đá Emerald để chế tác trang sức và rất được các bậc vua chúa yêu thích. Hiện tại Colombia là nơi có trữ lượng đá Emerald lớn nhất, chiếm tới 60% tổng sản lượng đá Emerald khai thác được trên toàn thế giới với 6 triệu cara mỗi năm, đây cũng là quốc gia đi đầu về chất lượng của dòng đá cực kỳ quý hiếm này. Đá Emerald có màu dao động từ anh lục nhạt cho tới xanh lục đậm, đây vốn là màu mà bạn không thể tìm thấy ở các dòng đá tự nhiên nào khác chính vì thế người ta còn có tên gọi khác cho dòng đá quý này là ngọc lục bảo. Do đặc tính chịu nhiệt cao, chỉ bị biến đổi khi nhiệt độ lên tới trên 700 độ C chính vì thế màu sắc của đá Emerald không bị biến đổi khi sử dụng trong thời gian dài, đây là điểm đặc biệt mà ít có dòng đá quý nào có được. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

